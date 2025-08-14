Muere uno de los heridos en el incendio de León

Los incendios que asolan España se han cobrado hoy su tercera víctima mortal. Tras el fallecido en el incendio de Tres Cantos y el de León, hoy han confirmado que ha muerto uno de los heridos que se encontraban en la UCI en estado crítico. Según "León Noticias", el fallecido es Jaime Aparicio Vidales, que falleció esta madrugada después de permanecer dos días en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones en el incendio de la comarca de la Valdería.

En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad con quemaduras y heridas de gravedad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León.