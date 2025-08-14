Acceso

Muere uno de los heridos en el incendio de León

Permanecía en la UCI con quemaduras en el 50% de su cuerpo

Vista del incendio, a 13 de agosto de 2025, en Miñambres de la Valduerna, León, Castilla y León (España). Un total de 7.859 personas, de 34 localidades leonesas, han sido evacuadas debido al avance del incendio forestal de Molezuelas de la Caballeda-Castrocalbón, que se originó el pasado domingo en Zamora y pasó a la provincia de León, según la última actualización de datos ofrecida por la Delegación Territorial de la Junta. Muchas de las personas desalojadas han sido ubicadas en los diferent...
El incendio de Molezuelas-Castrocalbón deja 7.859 personas evacuadas de 34 localidades en LeónFernando OteroEuropa Press
Los incendios que asolan España se han cobrado hoy su tercera víctima mortal. Tras el fallecido en el incendio de Tres Cantos y el de León, hoy han confirmado que ha muerto uno de los heridos que se encontraban en la UCI en estado crítico. Según "León Noticias", el fallecido es Jaime Aparicio Vidales, que falleció esta madrugada después de permanecer dos días en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones en el incendio de la comarca de la Valdería.

En total, son seis las personas que siguen ingresadas en los hospitales de la comunidad con quemaduras y heridas de gravedad, según los últimos datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

