¿Ha muerto Donald Trump? Esto es lo que sabemos sobre las teorías conspiratorias que arrasan en internet tras la repentina retirada del ojo público del presidente

Donald Trump ha reaparecido este sábado 30 de agosto tras dos días lejos del ojo público, poniendo fin temporalmente a las especulaciones sobre su posible fallecimiento que habían inundado las redes sociales. El presidente de 79 años fue fotografiado junto a su nieta Kai Trump en la Casa Blanca antes de dirigirse a su campo de golf en Virginia, poniendo fin a un silencio que había desatado todo tipo de teorías conspirativas en plataformas como X (Twitter) y Reddit.

La ausencia pública del mandatario, combinada con declaraciones del vicepresidente JD Vance sobre su preparación para asumir la presidencia "en caso de una tragedia terrible", activó los rumores en internet. Los teóricos de la conspiración señalaban como evidencia el hecho de que Trump no se había pronunciado sobre temas relevantes como la renuncia del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además de haber cancelado inexplicablemente sus vacaciones planificadas en Bedminster, Nueva Jersey.

Señales cuestionadas y explicaciones oficiales

Entre las "pruebas" circulaban imágenes que mostraban un maquillaje mal mezclado en la mano derecha de Trump durante apariciones anteriores, lo que algunos interpretaron como un intento de ocultar moretones o marcas de canula. La explicación oficial del médico presidencial Sean Barbabella atribuyó la decoloración a "irritación menor de tejidos blandos por apretones de manos frecuentes y el uso de aspirina". Incluso una app dedicada a indicar del número de entregas de pizza cerca del Pentágono que mostró un pico de actividad fue interpretado como señal de una crisis nacional.

Imagen de la app de seguimiento de entregas de Pizza cerca del Pentágono X

Aunque la Casa Blanca había confirmado en julio que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una condición que causa hinchazón en las piernas, la falta de comunicados oficiales durante su ausencia de 48 horas alimentó la especulación descontrolada. La reaparición del presidente, sin embargo, no ha disipado completamente las dudas sobre las razones de su inusual retiro de la vida pública durante estos dos días, dejando espacio para que persistan las teorías conspirativas en algunos sectores de internet.