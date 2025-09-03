Una mujer demuestra un sencillo truco para desempañar los faros en casa: "Funciona muy bien"

La claridad de los faros de un coche es crucial para la seguridad en la carretera. Con el tiempo, la exposición al sol y a los elementos puede volverlos opacos y amarillentos, reduciendo su efectividad.

Recientemente, un truco de limpieza casero se ha vuelto viral en las redes sociales, demostrando que es posible devolverles el brillo sin gastar nada de dinero.

En el video, una mujer muestra cómo una simple solución con un producto de uso cotidiano puede hacer una gran diferencia en cuestión de minutos.

El truco viral con pasta de dientes

El método que ha captado la atención de miles de personas es sorprendentemente simple. Consiste en aplicar una capa generosa de pasta de dientes directamente sobre la superficie del faro.

Luego, con un paño suave o una esponja, se frota la pasta con movimientos circulares durante unos minutos. Finalmente, se enjuaga el faro con agua limpia y se seca.

La eficacia de este truco radica en loscomponentes microabrasivos que contiene la pasta de dientes, los mismos que ayudan a limpiar las manchas de los dientes.

Estas partículas son lo suficientemente suaves para no dañar el plástico del faro, pero lo suficientemente abrasivas para eliminar la capa de suciedad y oxidación acumulada en la superficie.

¿Por qué los faros se ponen opacos?

La opacidad de los faros es un problema común causado principalmente por la oxidación. La lente de los faros modernos está fabricada con policarbonato, un tipo de plástico transparente.

Para protegerlo de los rayos UV del sol, los fabricantes aplican un revestimiento especial. Con el paso del tiempo y la exposición constante a la luz solar, este revestimiento se degrada, permitiendo que el policarbonato se oxide y se vuelva amarillento.

Además de la oxidación, los impactos de pequeños escombros de la carretera y los contaminantes atmosféricos también contribuyen a la pérdida de claridad.

Otras soluciones caseras y profesionales

Aunque el truco de la pasta de dientes es eficaz para casos leves de opacidad, existen otras alternativas para obtener resultados aún mejores.

Bicarbonato de sodio y vinagre: Combinar bicarbonato de sodio con vinagre blanco crea una mezcla efervescente que ayuda a desprender la suciedad . Esta solución se aplica de forma similar a la pasta de dientes, frotando suavemente y enjuagando después.

Combinar bicarbonato de sodio con vinagre blanco crea . Esta solución se aplica de forma similar a la pasta de dientes, frotando suavemente y enjuagando después. Kits de restauración: En el mercado se pueden encontrar kits de restauración de faros que incluyen diferentes lijas de grano fino, pulimentos y selladores . Estos kits ofrecen una solución más completa y duradera, ya que no solo limpian, sino que también aplican una nueva capa protectora.

En el mercado se pueden encontrar . Estos kits ofrecen una solución más completa y duradera, ya que no solo limpian, sino que también aplican una nueva capa protectora. Limpieza con WD-40: Este popular producto multiusos también puede utilizarse para una limpieza superficial. Al rociarlo sobre los faros, actúa como un disolvente que ayuda a remover la suciedad y a darles un brillo temporal. Sin embargo, no repara el daño por oxidación, por lo que es una solución a corto plazo.

Detalle de los faros del Xpeng G6 Christian Collado Difoosion

Para los faros que están muy deteriorados, la opción más recomendable es acudir a un profesional.

Los talleres especializados cuentan con herramientas y productos de grado industrial que pueden restaurar los faros a su estado original, garantizando la máxima claridad y seguridad.

Cuándo es hora de buscar a un profesional

Si has probado las soluciones caseras y el problema persiste, es una señal de que la oxidación ha penetrado profundamente en el plástico.

Los profesionales pueden lijar la superficie, pulirla y aplicar una nueva capa protectora de forma duradera.

Unos faros claros son esenciales para una buena visibilidad, especialmente al conducir de noche.