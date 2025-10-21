Mutua Madrileña, creatividad a favor de la igualdad

Por undécimo año consecutivo, y bajo el nombre «Nos duele a todos», la Fundación Mutua Madrileña convoca su concurso de creatividad a favor de la igualdad y contra la violencia de género.

El alumnado que supere los 14 años y que se encuentre en la ESO, Bachillerato o Formación Profesional (básica o de grado medio) puede presentar una pieza original creativa con el objetivo de sensibilizar, prevenir y evitar situaciones y actitudes que puedan desembocar en situaciones de maltrato. Lo pueden hacer en cualquier formato digital (vídeo, audio, imagen, presentación animada) y se reconocerá la idea creativa por encima del medio empleado. Las propuestas puedan presentarse hasta el 16 de marzo de 2026 en la web www.nosdueleatodos.com.

«Nos duele a todos» se dirige exclusivamente a enseñanzas medias, y reconocerá especialmente la implicación de profesores, a los que proporcionará material didáctico para sensibilizar a sus estudiantes sobre esta lacra en las aulas.

El objetivo de la Fundación Mutua Madrileña es contribuir a identificar, prevenir y concienciar, desde la escuela, conductas y relaciones poco saludables que pueden llegar a derivar en violencia de género.Según el estudio «Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital», realizado en 2024 por la Fundación Mutua y la Guardia Civil, entre los 13 y los 21 años suceden la mayor parte de las situaciones de violencia sexual en el ámbito digital.

El concurso concedeAsimismo, se otorgará dos premios especiales: Categoría Especial a la Campaña Más Popular y Categoría Especial «Tolerancia Cero», que incluye la emisión de la creatividad premiada en los canales de Atresmedia. Los ganadores los elegirá un jurado compuesto por expertos en la materia.