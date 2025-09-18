Natxo Asensio, empresario español afincado en Tailandia: "Con 1.000 euros puedes vivir muy bien"

En plena era de la globalización, son muchos los españoles que deciden aventurarse al extranjero con el objetivo de descubrir nuevas oportunidades de vida. En el caso de Rafael Ruiz, un jubilado originario de Mallorca, la ocasión le llegó de la mano de su actual pareja, una mujer tailandesa de la ciudad de Prachuap Khiri Khan, situada a 10 kilómetros de la frontera con Myanmar.

Durante su estancia en el país del Sudeste Asiático, Ruiz solo tenía que pagar 100 euros al mes por el alquiler y 20 por los gastos de luz y agua. Sin embargo, lo que parecía en primera instancia una relación calidad-precio increíble terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Y es que el jubilado balear no puede permitirse los gastos médicos originados a partir de una infección que ha pillado.

El encarecimiento de los servicios hospitalarios en Tailandia supone hoy en día un contraste impactante frente a la modesta cantidad que cuesta una habitación. Unos días después de que la noticia de Rafael llegara a los distintos medios, ha sido otro ciudadano español el que ha querido compartir una experiencia en Tailandia que dista de la vivida por el mallorquín.

Tailandia, la joya del estilo de vida asiático

Natxo Asensio tiene 37 años, es de Alicante y ha emprendido a través de la plataforma de inversión Satoshi Factory. En una conversación con el creador de contenido Sergio Castillo, Asensio pudo narrar en primera persona lo que ha supuesto para él vivir en Tailandia.

En primer lugar, el empresario ha querido dejar claro que el coste de vida en el país del Sudeste Asiático va a depender mucho del estilo de vida que lleve cada persona. Porque si bien el alquiler es mucho más barato con respecto a España, "salir, cervecitas e ir a restaurantes occidentales va a ser siempre más caro".

A la hora de hacer una estimación de un buen presupuesto para vivir en Tailandia, Natxo ha señalado que 1.000 euros es una cantidad razonable. Esta permitiría comer fuera casi todos los días y cerveza, sin mucho exceso. "Con 1.000 euros podrías vivir bastante bien, muchísimo mejor que en España", ha reafirmado Asensio.

El alquiler de 180 euros que el inversor paga por su estudio en la ciudad de Chiang Mai dista mucho de lo que tendría que gastarse uno por una vivienda igual en nuestro país. "En España es muy complicado poder tener un estudio para ti solo", explica. Según datos del Observatorio de la Vivienda en 2023, el alquiler medio de un estudio en España ronda los 700 euros; más de 500 euros de diferencia.