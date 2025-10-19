Una niña de 13 años quedó atrapada en una secadora… y tuvo que ser rescatada por los bomberos

La noche del viernes en la ciudad de Mödling, al sur de Viena (Austria), se vivió una escena tan insólita como angustiante: 18 bomberos se enfrentaron al curioso desafío de liberar a una niña de 13 años que había quedado atrapada dentro de un secador de ropa.

La menor se había introducido en el aparato por razones aún desconocidas —¿curiosidad, miedo, una broma, o incluso una posible TikTok challenge?— pero no logró salir por sí misma. A medida que pasaban los minutos, comenzó a mostrar signos de claustrofobia y pánico, lo que complicó aún más el rescate.

Los bomberos intentaron inicialmente sacarla por la puerta del secador, pero fue imposible. Ante el aumento de su ansiedad, la joven recibió atención médica y psicológica en el lugar. Finalmente, los rescatistas desmontaron toda la parte frontal del electrodoméstico utilizando un brazo hidráulico, lo que permitió liberar a la niña, quien fue trasladada al hospital para su evaluación.

Las autoridades aún investigan cómo y por qué la menor terminó dentro del aparato, y cuánto tiempo estuvo allí antes de que llegara la ayuda. El incidente ha generado debate sobre los riesgos de retos virales y la importancia de la supervisión en el hogar.