Una niña de cinco años, grave tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

Una niña de 5 años se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en la piscina de un complejo turístico de Pájara, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13:22 horas de este jueves en un complejo hotelero ubicado en la Avenida de Gran Canaria del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertados de que el socorrista había rescatado del agua a una niña que estaba en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento, informa EP.

Por ello, hasta la llegada del personal del SUC, el socorrista comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y tras llegar los sanitarios del SUC, estos continuaron con las maniobras, consiguiendo revertir la parada cardiorrespiratoria.

Así, una vez estabilizada la pequeña, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, donde esperaba un helicóptero medicalizado para su traslado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos intervinientes, así como efectivos de la Guardia Civil que se encargaron de instruir las diligencias.