Una niña de tres años ingresa por su propie pie en urgencias con un cuchillo clavado en la cabeza

El personal médico del Hospital Popular del Distrito de Dongchuan, en Yunnan (China), no daba crédito a una de las urgencias que se presentó en sus instalaciones el pasado 15 de agosto: una niña de tres años ingresó en la sala de emergencias con un cuchillo clavado en la cabeza.

Las imágenes, que se han vuelto virales, muestran cómo la pequeña camina de la mano de su madre por el hospital con el cuchillo para la fruta incrustado en el lado derecho de su cráneo.

La niña no da señales de dolor, no llora y se muestra sorprendentemente calmada mientras acompaña a un médico hacia el quirófano.

Según han publicado varios medios, la madre de la menor explicó que el suceso ocurrió en su propia casa. Al parecer, la mujer tenía por costumbre guardar un cuchillo debajo de la almohada para ahuyentar a los malos espíritus. En un momento dado, amenazó a su hija con él por portarse mal en la cama y se clavó en la cabeza de la pequeña de manera accidental.

La madre señaló al hospital que el cuchillo "entró" de repente en la cabeza de la niña y que ante su capacidad para sacarlo decidió llevarla a urgencias.

La pequeña fue operada esa misma noche y se encontraba estable tras la extracción del cuchillo. Según lo médicos, el cuchillo perforó la cabeza de la niña y penetró varios centímetros en el cráneo. Por suerte, se había quedado alojado en el hueso y no dañó ningún área sensible del cerebro, por lo que, probablemente, se recuperará de forma satisfactoria.

Los médicos explicaron más tarde que sacar el cuchillo en el hospital era crucial para la vida de la menor, porque fuera de un quirófano y sin todas las medidas quirúrgicas podría haber causado un sangrado masivo o una lesión secundaria.

En cuanto a la tranquilidad de la niña ante el suceso, los doctores explicaron que podría deberse a la supresión del dolor provocado por el mismo trauma.