Un niño de 15 años se debate entre la vida y la muerte tras aparecer flotando inconsciente en una piscina de Portugal

Un adolescente británico de 15 años se encuentra luchando por su vida después de ser hallado inconsciente en una piscina privada ubicada en Aborim, municipio de Barcelos, al norte de Portugal. Los servicios de emergencia, incluyendo bomberos, han respondido rápidamente al incidente y trasladaron al joven al Hospital de Braga. Las circunstancias exactas del suceso permanecen sin confirmar, generando incertidumbre sobre los detalles del hallazgo y la identidad de las personas que acompañaban al adolescente en ese momento.

En el último mes, Portugal ha experimentado una serie de incidentes trágicos relacionados con piscinas que han generado profunda preocupación. En Albufeira, dos jóvenes británicos, King Edonmi de 29 años y Mo Lisau de 27, fueron encontrados sin vida en el fondo de una piscina de hotel. Las investigaciones sugieren que el diseño del lugar, con una profundidad aproximada de tres metros y la falta de habilidades de natación, habrían contribuido directamente a su fatal desenlace.

Los turistas se han alarmado por su seguridad

Recientemente, otro devastador suceso ha sacudido a la comunidad: una familia británica ha perdido la vida en un accidente automovilístico en el sur del país. Domingos Serrano, de 55 años, su esposa María, de 51, y sus hijos gemelos Afonso y Domingos, de 20 años, habrían fallecido tras una colisión frontal que también ha cobrado la vida de dos ocupantes del otro vehículo.

Estos acontecimientos han elevado significativamente la alarma sobre la seguridad de los turistas en Portugal. Diversos sectores han solicitado una revisión exhaustiva de las regulaciones de seguridad, tanto en instalaciones recreativas como en rutas turísticas. El diseño no convencional de algunas piscinas y la potencial falta de habilidades de natación de los visitantes han sido identificados como factores de riesgo críticos.

La comunidad local ha manifestado su preocupación y solidaridad. Los servicios de emergencia han jugado un papel fundamental en la atención de estos incidentes, y en el caso del adolescente de 15 años, permanecen a la expectativa de su evolución médica en el Hospital de Braga.