Los niveles de reserva de agua vuelven a caer, y se sitúan en el 60,8%

La reserva hídrica en los embalses peninsulares desciende una semana más en este verano, acumula 34.060 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, tras perder en la última semana en 678 hm3 (un 1,2% de la capacidad total actual de los embalses).

Según los datos de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea, informa Efe.

La máxima se ha producido en San Sebastián con 94 litros por metro cuadrado.

Todas las cuencas han descendido, a excepción de la del Júcar que asciende dos puntos porcentuales, pasando del 53,8 al 55,8%, mientras la del Cantábrico Oriental y las internas del País Vasco se encuentran en el mismo nivel de acumulación de agua con el 74,0 y el 85,7%, respectivamente.

Es más preocupante la situación de la cuenca del Segura que ha descendido 1,2 puntos porcentuales, pasando del 25,5 al 24,3% de su capacidad actual.

La cuencas que más descienden son la del Ebro (2,4%), seguida de la del Duero (2,2%), Galicia Costa (1,9%), Cantábrico Occidental y Tinto, Odiel y Piedras (1,7%), Guadalquivir (1,4%), Miño-Sil (1,3%), Segura (1,2%).

Asimismo, desciende la acumulación de agua en las cuencas de Tajo (0,9%), Mediterránea Andaluza (0,8%), Guadiana (0,7%), Guadalete-Barbate (0,6%) y Internas de Cataluña (0,5 %).

Actualmente, las cuencas acumulan 4.748 hm3, más que la media del año anterior (29.312 hm3), y 6.348 hm3 más que la media de los últimos diez años, cuando se encontraba en 27.712 hm3.