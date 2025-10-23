Nueva alerta de la AESAN: ordena retirar un lote de este alimento de moda en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este jueves de la presencia de gluten sin etiquetar en bulgur integral ecológico procedente de España.

En concreto, se ha detectado bulgur integral ecológico de la marca La Finestra Sul Cielo con un etiquetado "sin gluten" incorrecto, ya que contiene dicha proteína. Se recomienda que quienes tengan este producto en casa y sufran problemas derivados de la ingesta de gluten, se abstengan de consumirlo.

La alerta fue notificada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. La distribución inicial ha llegado a Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descartan otras comunidades autónomas.

El lote afectado es el número 50270, presentado en bolsas de plástico de 400 gramos, con fecha de caducidad el 3 de diciembre de 2026. La AESAN aclara que el consumo de este producto no supone un riesgo para el resto de la población.

Bulgur integral ecológico AESAN

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: Bulgur integral ecológico

Nombre de marca: La Finestra Sul Cielo

Tipo de envase: bolsa de plástico

Número de lote: 50270

Fecha de caducidad: 03/12/2026

Peso de unidad: 400 g

Temperatura: Ambiente

Qué es el bulgur

El bulgur es un cereal hecho a base de trigo, generalmente trigo duro, que ha sido precocido, secado y triturado en diferentes tamaños (grueso, medio o fino). Es un ingrediente muy común en la cocina de Oriente Medio y el Mediterráneo.

Se utiliza mucho en platos como tabulé o como acompañamiento en ensaladas, guisos o incluso como base para hamburguesas vegetarianas. Tiene un sabor suave, ligeramente a nuez, y es muy nutritivo porque conserva muchas de las fibras y vitaminas del trigo integral.