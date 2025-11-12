Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: cuando un quinto premio puede ser El Gordo

Pistoletazo de salida a la Navidad. Aún queda más de un mes para que las calles se llenen de luces y la emoción brote en cada esquina, pero hay costumbres y ritos que nos indican que estamos cada vez un poquito más cerca de esas ansiadas fechas de emoción y sorpresas. Y es que el Sorteo Extraordinario de Navidad es, sin duda, el punto de partida de estos días tan especiales.

Desde hoy ya veremos y escucharemos el anuncio de “El Gordo”, que, una vez más, se presentó en la Real Casa de la Moneda, donde se imprimen los décimos de lotería desde 1940. En esta ocasión, se desveló que el spot será “un cuento de Navidad”.

La historia del anuncio gira en torno a dos jóvenes protagonistas que, en un mercadillo de antigüedades, compran un décimo “perdido” que resultó premiado en 1995 con un quinto premio, pero que nunca fue cobrado. Tras una larga búsqueda llena de paseos, llamadas e incertidumbre, la protagonista, Vero, acompañada de su incrédula pareja, encuentra al dueño del boleto. Él les revela que aquel décimo fue el mismo con el que le comunicaron que iba a ser abuelo.

“¿Cómo iba a cobrarlo? Para vosotros es un quinto premio, para mí fue El Gordo”, les dice.

Y es que la lotería es mucho más que dinero —aunque también, claro—: es ilusión, momentos y recuerdos compartidos.

“Desde 1812 hemos construido una tradición que representa mucho más que un sorteo. Es un símbolo de cohesión, donde los valores de compartir alcanzan su máxima expresión. Es el sorteo que nos une, no como un eslogan publicitario, sino como un movimiento social que se convierte en motivo de celebración colectiva. Celebrar este sorteo es dar valor al hecho de compartir el décimo, el juego y la ilusión con las personas que queremos”, señalaba esta mañana durante la presentación Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.

"Cada décimo es una historia y es lo que queríamos transmitir", aseguró Susana Pérez, Directora Creativa Ejecutiva de Proximity Madrid, la productora que ha realizado el spot, que ha costado 749.000 euros, un poco menos que el año pasado.