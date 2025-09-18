Un nuevo implante reduce la fatiga y los mareos en personas con lesiones de médula espinal

Científicos de Suiza, Países Bajos y Canadá han presentado un nuevo implante capaz de eliminar las frecuentes bajadas de presión en personas con lesiones de médula espinal, que suelen traducirse en fatiga y mareos.

Estas bajadas de presión se deben a que las lesiones reducen la capacidad del organismo para regular la presión sanguínea, lo que produce hipotensión y, en casos graves, también puede causar el efecto contrario, potencialmente letales picos de alta presión (direflexia autonómica).

Según la Universidad Politécnica Federal de Lausana (EPFL), una de las instituciones responsables de la investigación, durante años el foco del cuidado a los afectados con estas lesiones ha sido la recuperación del movimiento, olvidando que una mayoría de los pacientes (un 70% según sondeos) padecen hipotensión crónica.

El implante, bautizado como ARC-IM, contiene distintos electrodos conectados a un generador de impulsos similar a un marcapasos cardíaco que administra una estimulación eléctrica ajustada con precisión y calibrada según las necesidades de cada paciente.

"El resultado es un sistema compacto y adaptable capaz de restaurar la estabilidad de la presión arterial mediante neuromodulación dirigida", indica EPFL en un comunicado.

Las pruebas de este implante se han llevado a cabo con 14 personas en estudios clínicos durante los pasados diez años, y el objetivo ahora es ampliar los tests a más pacientes de cara a su futura adopción y comercialización a gran escala.

Pacientes citados por la institución suiza, uno de los principales centros de investigación del país, destacaron que con el nuevo implante han experimentado sensibles mejoras en su calidad de vida, que les han permitido regresar a actividades como hacer deporte o proseguir sus estudios.

En el estudio también han participado científicos de la universidad canadiense de Calgary y del Centro Hospitalario Universitario de Vaud (CHUV), que en los últimos años ha presentado revolucionarios avances en el tratamiento de pacientes con lesiones de médula espinal.

Ha sido publicado simultáneamente en las revistas especializadas "Nature" y "Nature Medicine".