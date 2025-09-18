El nuevo lote de Minecraft de Mercadona: el regalo infalible para enamorar a los más pequeños

El universo de los videojuegos ha desbordado desde hace tiempo las pantallas para colonizar todo tipo de productos, pero su llegada a los pasillos de perfumería de un supermercado sigue siendo una maniobra llamativa. Minecraft, un fenómeno de alcance global que ha marcado a toda una generación, es el protagonista de la última apuesta comercial de Mercadona, que busca seducir a sus clientes más jóvenes a través de una de sus grandes pasiones.

De hecho, la cadena valenciana ha lanzado un estuche temático para niños que imita la reconocible estética pixelada del videojuego. El lote combina una taza multiusos con una fragancia, transformando un artículo de cuidado personal en un objeto de deseo para los pequeños seguidores de esta franquicia de éxito mundial. Se trata de un movimiento calculado para destacar en el lineal y conectar directamente con los intereses del público infantil.

En concreto, el producto central es una eau de toilette de 150 mililitros, descrita como un perfume fresco y juvenil que fusiona notas florales con un fondo amaderado. El conjunto completo tiene un precio de 9,50 euros, una cifra que lo convierte en una opción muy accesible para regalos de cumpleaños o detalles esporádicos. Esta apuesta por la perfumería infantil se suma a otros éxitos de la cadena en este sector, donde destacan otras propuestas como la colonia fresca y barata de Mercadona que también goza de gran popularidad.

El videojuego como gancho comercial en el supermercado

Este lanzamiento no es un hecho aislado, sino que consolida la estrategia de la cadena valenciana de apoyarse en licencias de gran popularidad para dinamizar su oferta. Al asociar un producto de su catálogo con un referente cultural tan potente como Minecraft, Mercadona se asegura un reclamo poderoso en el punto de venta, ofreciendo a los padres una alternativa que va más allá de lo funcional y apela directamente a las aficiones de sus hijos. Esta táctica de generar expectación con novedades se ha visto también en otras categorías de productos, como demuestra el reciente lanzamiento con sabor americano que está triunfando en redes sociales.

Asimismo, la elección de este videojuego en particular resulta especialmente acertada. Con más de una década de historia, Minecraft sigue manteniendo una popularidad formidable y trasciende generaciones. Su inconfundible estética de bloques es reconocida al instante en todo el mundo, lo que garantiza que el producto no solo capte la atención en la estantería, sino que también genere un interés inmediato entre el público al que se dirige.