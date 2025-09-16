Acceso

El nuevo precio del tabaco esta semana: todas las marcas afectadas

Conoce las nuevas tarifas de venta al público de cigarritos cigarros o picaduras de pipa que han entrado en vigor

Con la llegada del mes de septiembre, y tras el parón administrativo en agosto, vuelve a cambiar el precio del tabaco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarros, cigarritos o picaduras de pipa.

La Resolución del 12 de septiembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 13 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas afectadas se encuentran Adrian Magnus, Macanudo o Trinidad.

La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en lassiguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

ADRIAN MAGNUS

  • Adrian Magnus Black-Black Toro (24).19,00
  • Adrian Magnus Black-Black Toro (3).19,00
  • Adrian Magnus Imperials Robusto (20).13,00
  • Adrian Magnus Imperials Robusto (3).13,00
  • Adrian Magnus Imperials Wide Churchill (20).15,00
  • Adrian Magnus Millennium Gran Toro (20).12,50
  • Adrian Magnus Millennium Robustos (20). 9,95
  • Adrian Magnus Millennium Robustos (3). 9,95
  • Adrian Magnus Royal Toro E. L. (24). 29,50
  • Adrian Magnus Supremos Robustos (20). 12,00
  • Adrian Magnus Supremos Toro (20). 13,00
  • Adrian Magnus XO Cognac Toro (24). 24,50
  • Adrian Magnus XO Cognac Toro (3). 24,50

ALEC BRADLEY

  • Alec Bradley Chunk Maduro XL 4 × 60 (20). 7,50
  • Alec Bradley Texas Lancero (10). 10,50

MACANUDO

  • Macanudo Emissary France Perfecto (16). 12,90
  • Macanudo Emissary France Robusto (16). 10,90

OSCAR VALLADARES

  • Oscar Valladares Island Jim Corojo Torpedo C(21). 16,95
  • Oscar Valladares Island Jim San Andrés Maduro Torpedo C(21).16,95

QUESADA

  • Quesada Oktoberfest Babarian 5 1/2 × 52 C(10). 11,90

TRINIDAD

  • Trinidad Wide Short (6).3,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

NEWMINSTER

  • Newminster (El envase de 20). 2,80
  • Newminster Negro (El envase de 20). 2,80
  • Newminster Negro 100’s (El envase de 17).2,70
  • Red 100 mm (el envase de 17). 2,70
  • White 100 mm (el envase de 17). 2,70

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

  • Anda Optimus Leim (950 g).75,00
  • Anda Temptation Mandingo (950 g). 75,00
  • Musth Rd Ti (125 g). 22,60
  • Musth Rocketman (125 g). 22,60
  • Musth Wet Mel (125 g).22,60
  • Sapphire Crown Alpine Straw (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Apl Strudl (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Ba Na2 (100 g).15,95
  • Sapphire Crown Froostyle (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Hazel Crush (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Indian Stuff (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Love Above (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Love Under Tonik (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Persik (100 g). 15,95
  • Sapphire Crown Yozo Hani (100 g). 15,95
  • WØL Edition 2026 (100 g). 25,00

