Estancos
El nuevo precio del tabaco esta semana: todas las marcas afectadas
Conoce las nuevas tarifas de venta al público de cigarritos cigarros o picaduras de pipa que han entrado en vigor
Con la llegada del mes de septiembre, y tras el parón administrativo en agosto, vuelve a cambiar el precio del tabaco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarros, cigarritos o picaduras de pipa.
La Resolución del 12 de septiembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 13 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.
Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas afectadas se encuentran Adrian Magnus, Macanudo o Trinidad.
La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.
Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en lassiguientes marcas de productos tabacaleros:
Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/unidad
ADRIAN MAGNUS
- Adrian Magnus Black-Black Toro (24).19,00
- Adrian Magnus Black-Black Toro (3).19,00
- Adrian Magnus Imperials Robusto (20).13,00
- Adrian Magnus Imperials Robusto (3).13,00
- Adrian Magnus Imperials Wide Churchill (20).15,00
- Adrian Magnus Millennium Gran Toro (20).12,50
- Adrian Magnus Millennium Robustos (20). 9,95
- Adrian Magnus Millennium Robustos (3). 9,95
- Adrian Magnus Royal Toro E. L. (24). 29,50
- Adrian Magnus Supremos Robustos (20). 12,00
- Adrian Magnus Supremos Toro (20). 13,00
- Adrian Magnus XO Cognac Toro (24). 24,50
- Adrian Magnus XO Cognac Toro (3). 24,50
ALEC BRADLEY
- Alec Bradley Chunk Maduro XL 4 × 60 (20). 7,50
- Alec Bradley Texas Lancero (10). 10,50
MACANUDO
- Macanudo Emissary France Perfecto (16). 12,90
- Macanudo Emissary France Robusto (16). 10,90
OSCAR VALLADARES
- Oscar Valladares Island Jim Corojo Torpedo C(21). 16,95
- Oscar Valladares Island Jim San Andrés Maduro Torpedo C(21).16,95
QUESADA
- Quesada Oktoberfest Babarian 5 1/2 × 52 C(10). 11,90
TRINIDAD
- Trinidad Wide Short (6).3,00
CIGARROS Y CIGARRITOS
Euros/envase
NEWMINSTER
- Newminster (El envase de 20). 2,80
- Newminster Negro (El envase de 20). 2,80
- Newminster Negro 100’s (El envase de 17).2,70
- Red 100 mm (el envase de 17). 2,70
- White 100 mm (el envase de 17). 2,70
PICADURAS DE PIPA
Euros/unidad
- Anda Optimus Leim (950 g).75,00
- Anda Temptation Mandingo (950 g). 75,00
- Musth Rd Ti (125 g). 22,60
- Musth Rocketman (125 g). 22,60
- Musth Wet Mel (125 g).22,60
- Sapphire Crown Alpine Straw (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Apl Strudl (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Ba Na2 (100 g).15,95
- Sapphire Crown Froostyle (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Hazel Crush (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Indian Stuff (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Love Above (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Love Under Tonik (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Persik (100 g). 15,95
- Sapphire Crown Yozo Hani (100 g). 15,95
- WØL Edition 2026 (100 g). 25,00
