El nuevo precio del tabaco esta semana: todas las marcas afectadas

Con la llegada del mes de septiembre, y tras el parón administrativo en agosto, vuelve a cambiar el precio del tabaco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, como cigarros, cigarritos o picaduras de pipa.

La Resolución del 12 de septiembre de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos comunica así los nuevos precios a partir del sábado 13 de septiembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1998.

Según el documento oficial, los nuevos precios del tabaco se aplican en todos los estancos de la Península y las Islas Baleares. Entre las marcas afectadas se encuentran Adrian Magnus, Macanudo o Trinidad.

La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en lassiguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios del tabaco en la Península e Islas Baleares

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

ADRIAN MAGNUS

Adrian Magnus Black-Black Toro (24). 19,00

19,00 Adrian Magnus Black-Black Toro (3).19,00

Adrian Magnus Imperials Robusto (20).13,00

Adrian Magnus Imperials Robusto (3). 13,00

13,00 Adrian Magnus Imperials Wide Churchill (20).15,00

Adrian Magnus Millennium Gran Toro (20). 12,50

12,50 Adrian Magnus Millennium Robustos (20). 9,95

Adrian Magnus Millennium Robustos (3). 9,95

Adrian Magnus Royal Toro E. L. (24). 29,50

Adrian Magnus Supremos Robustos (20). 12,00

Adrian Magnus Supremos Toro (20). 13,00

Adrian Magnus XO Cognac Toro (24). 24,50

Adrian Magnus XO Cognac Toro (3). 24,50

ALEC BRADLEY

Alec Bradley Chunk Maduro XL 4 × 60 (20). 7,50

Alec Bradley Texas Lancero (10). 10,50

MACANUDO

Macanudo Emissary France Perfecto (16). 12,90

Macanudo Emissary France Robusto (16). 10,90

OSCAR VALLADARES

Oscar Valladares Island Jim Corojo Torpedo C(21). 16,95

Oscar Valladares Island Jim San Andrés Maduro Torpedo C(21). 16,95

QUESADA

Quesada Oktoberfest Babarian 5 1/2 × 52 C(10). 11,90

TRINIDAD

Trinidad Wide Short (6). 3,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

NEWMINSTER

Newminster (El envase de 20). 2,80

Newminster Negro (El envase de 20). 2,80

Newminster Negro 100’s (El envase de 17). 2,70

2,70 Red 100 mm (el envase de 17). 2,70

White 100 mm (el envase de 17). 2,70

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad