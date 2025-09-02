El nuevo queso gourmet de Mercadona que sorprende a los clientes por su sabor

Si algo caracteriza a Mercadona es su capacidad de detectar lo que pide el consumidor y llevarlo a los lineales con una rapidez casi imbatible. Su última apuesta en el terreno de los lácteos ha levantado una expectación notable. Se trata de un queso que, según cuentan quienes ya lo han probado, rompe con lo habitual y ofrece un sabor poco común en este tipo de curados.

El fenómeno no es casual: hablamos de un producto que combina practicidad con una experiencia de sabor diferente. Los clientes destacan sobre todo su textura cremosa y ese toque suave y delicadamente dulce que sorprende incluso a los más clásicos.

No es hasta examinar con detalle la etiqueta cuando se descubre la naturaleza exacta del producto: un queso curado afrutado bajo la marca Hacendado, que llega ya cortado en pequeñas cuñitas listas para consumir. Elaborado principalmente con leche de vaca (más del 80 %), a la que se suman aromas de oveja y cabra, consigue un equilibrio de sabor difícil de encontrar en otras opciones del supermercado.

Queso curado afrutado Hacendado TikTok

El envase, de 330 gramos, se vende por 4,83 euros, un precio que lo sitúa en la franja media pero con un valor añadido claro: un sabor distinto y un formato extremadamente cómodo. No hace falta ni cuchillo ni tabla, lo que lo convierte en un recurso ideal tanto para improvisar un aperitivo con amigos como para completar una merienda en familia. Además, su toque afrutado lo diferencia de otros quesos curados tradicionales, ampliando su público potencial.

Fabricado en Palencia, este curado se está consolidando como uno de los lanzamientos más exitosos de la cadena en 2025. Y si bien todavía no está disponible en todas las tiendas, los primeros compradores aseguran que podría convertirse pronto en uno de esos productos icónicos que acaban por quedarse de manera permanente en los establecimientos de la cadena valenciana.