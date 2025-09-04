El nuevo radar de Saltacaballo empezará a multar a partir de este sábado 6 de septiembre

El nuevo radar de tramo de Saltacaballo, instalado en la autovía A-8 entre el viaducto de Ontón y la salida de Castro Urdiales-Sámano, que funciona desde el 5 de agosto, comenzará a multar a partir de este sábado, 6 de septiembre.

Durante el último mes, el radar ha estado en funcionamiento sin multas, enviando únicamente cartas informativas a los conductores que superaban la velocidad permitida.

El tramo de unos seis kilómetros, controlado en ambos sentidos, tiene una velocidad máxima limitada a a 100 kilómetros por hora, cuando hasta el pasado mes de agosto era de 80 km/h.

La instalación de este radar, que ha acumulado más de un año de retraso, responde al elevado volumen de tráfico y a la siniestralidad registrada en este tramo de la A-8 especialmente durante los fines de semana y en épocas vacacionales.

El jefe provincial de Tráfico de Cantabria, José Miguel Tolosa, ha confirmado que a partir de este sábado se empezarán a multar las infracciones detectadas, por lo que se recomienda respetar el límite de velocidad para evitar sanciones.