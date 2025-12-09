El nuevo y sorprendente método de atraco que se extiende por España estas navidades

Las tecnologías avanzan y los métodos de los delincuentes también. En los últimos años se han detectado distintos tipos de estafa nunca antes vistos mediante internet y aplicaciones móviles. Los ciberestafadores utilizan métodos muy elaborados y detectar el fraude es muy complicado, al igual que para las autoridades encontrar a los autores. Sin embargo, el atraco tradicional en plena calle no ha desaparecido y los casos se repiten por toda España.

Con arma blanca y en plena noche, así es el 'modus operandi' más habitual. Los ladrones buscan ampararse en la oscuridad para poder robar a individuos seleccionados o que simplemente frecuentan la zona escogida para cometer el delito. No son casos excepcionales, sino repetidos de forma habitual, pero uno en Bilbao ha llamado la atención considerablemente por la petición a la víctima.

Todo sucedió en la calle del Licenciado Poza, una zona de bares, negocios y con mucho ambiente, como revela Espejo Público. Un caso que alerta a la población en una época como la Navidad con mucho movimiento por las ciudades españolas a altas horas de la noche.

Así es el nuevo método de atraco

La aproximación fue de una forma tradicional y nada novedosa: un individuo encapuchado se acercó al joven, le amenazó con un cuchillo y le señaló el bolsillo como si llevase otro arma escondida. Esto último es habitual en la intimidación, aunque en muchas ocasiones ni siquiera haya un arma por medio. Ante la mera posibilidad, la víctima no opone resistencia y concede a los delincuentes sus peticiones para evitar ser agredido.

Los delincuentes le solicitaron todo su dinero en efectivo, que fue sacado de la funda de su móvil y entregado. Cuando la mayoría de los casos suelen finalizar ahí, esta vez fue a más y, con intimidación, exigieron al joven atracado un Bizum, que es una transferencia bancaria inmediata mediante el número de móvil. Además, la cantidad exigida sorprendió por ser únicamente de 50 euros, cuando el límite está en 500. Una cantidad sorprendente y una amenaza firme: "Hay otros tres más en la esquina, si no me das el dinero, te matamos".

Imagen de archivo de una applicación para hacer Bizum. Europa Press

Intimidado y sin Bizum

Según el mencionado programa, el joven hizo saber a los atracadores que no disponía de la aplicación y no se rindieron: "Le he dicho que yo no tengo Bizum y me ha dicho: que te haga un Bizum un amigo tuyo. Y mis amigos no tienen Bizum". Aunque es una aplicación cotidiana, muchos jóvenes todavía menores o con la mayoría de edad recién cumplida no la tienen. No fue un caso aislado.

Una réplica en Sevilla y el aviso de la Policía Nacional

En marzo también se dio un caso similar que se hizo público.Cuatro personas fueron detenidas en Sevilla por un robo con violencia e intimidación después de abordar y amenazar en plena calle a una víctima para exigirle dinero y, al comprobar que no llevaba efectivo, obligarla a hacer un Bizum. Según informó la Policía Nacional, los agresores obligaron a hacer dicha transferencia inmediata a través de la aplicación Bizum a la víctima que, "bajo la coacción y presa del miedo", hizo el ingreso al número de teléfono que le facilitaron.

La Policía pudo atrapar a los culpables en el caso de Sevilla y avisa de que estas operaciones dejan rastro digital: se puede identificar al titular de la cuenta bancaria que recibe la transferencia. En el caso en Sevilla, por así fue y luego se procedió a su localización y detención. De hecho, la Policía comunicó que cerró el círculo delictivo "en tiempo récord".