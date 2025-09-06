Nuevos hábitos después del verano: cómo mantener el deporte, la alimentación saludable o el descanso logrado en vacaciones

El final del verano marca el regreso a la rutina laboral y académica, un momento que muchas personas viven con cierta nostalgia tras semanas de descanso, deporte al aire libre y comidas más frescas y equilibradas. Sin embargo, especialistas en salud recuerdan que es posible mantener los buenos hábitos adquiridos durante las vacaciones y convertirlos en parte de la vida diaria.

Alimentación ligera todo el año

Durante los meses de calor es habitual aumentar el consumo de frutas, verduras y platos frescos. Para mantener ese estilo de alimentación, la clave está en seguir apostando por productos de temporada, planificar menús semanales y evitar caer en comidas rápidas o ultraprocesadas al volver al trabajo.

Deporte y descanso como rutina

El regreso a la actividad laboral suele traer menos tiempo libre, pero reservar algunos momentos para el ejercicio resulta fundamental. Caminar en los desplazamientos, usar la bicicleta o practicar deporte al menos tres días a la semana son estrategias sencillas para no perder el hábito.

En cuanto al descanso, mantener unos horarios regulares de sueño y reducir el uso de pantallas antes de dormir ayuda a conservar la calidad del reposo alcanzado durante las vacaciones.

En definitiva, lo importante es evitar los cambios bruscos: no pasar de una alimentación ligera a comidas copiosas, de la actividad física a la inactividad o de un sueño reparador a jornadas interminables sin pausas. Pequeños gestos sostenibles pueden marcar la diferencia en el bienestar físico y mental a lo largo del año.