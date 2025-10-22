La OCU analiza los cereales del supermercado y señala estos 4 como los mejores

El desayuno influye directamente en el rendimiento mental, el control del apetito y redondea la calidad de la dieta, tanto de pequeños como en adultos. Por eso elegir bien qué comer por la mañana es clave. Lo ideal, según las recomendaciones nutricionales, es combinar un lácteo, una fruta u hortaliza, y un alimento rico en hidratos de carbono complejos, preferiblemente integrales.

En ese sentido, el pan integral se mantiene como la opción más saludable, Sin embargo, si no se tiene a mano o no gusta al consumidor, los cereales de desayuno pueden ser una alternativa válida, al menos bastante más saludable que las galletas, según advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras analizar el aporte nutricional de 230 productos envasados a la venta en supermercados.

Los resultados del estudio de la OCU son contundentes. La galleta mejor valorada en su Escala Saludable, que valora el contenido de grasas saturadas, azúcares, sal, fibra, aditivos y nivel de procesado, obtiene 14 puntos menos que el cereal peor puntuado. En términos generales, solo 3 de cada 10 galletas aprueban esta escala, mientras que más de la mitad de los cereales de desayuno reciben una valoración buena o muy buena.

Los 4 cereales más saludables del supermercado

Entre los copos de avena , que se caracterizan por una elaboración muy básica de copos molidos, destaca: Crownfield, Copos de avena suave (Lidl) . Precio: 0,82 €/500 g. Calificación: 92 puntos en la Escala Saludable de OCU. 372 kcal/100g.

, que se caracterizan por una elaboración muy básica de copos molidos, destaca: . Precio: 0,82 €/500 g. Calificación: 92 puntos en la Escala Saludable de OCU. 372 kcal/100g. Entre los mueslis de cereales , mezcla de cereales y a veces frutos secos, fruta y semillas, destaca: El Granero, Copos de 5 cereales. Precio 3,16 €/500 g. Calificación: 92 puntos en la Escala Saludable de OCU. 380 kcal/100g.

, mezcla de cereales y a veces frutos secos, fruta y semillas, destaca: Precio 3,16 €/500 g. Calificación: 92 puntos en la Escala Saludable de OCU. 380 kcal/100g. Entre los cereales fitness , a base de cereal extrusionado para obtener copos crujientes, destaca: Hacendado, Copos trigo integral y arroz 0% azúcar Linnea V (Mercadona) . Precio: 2,00 €/500 g. Calificación: 89 puntos en la Escala Saludable de OCU. 377 kcal/100g.

, a base de cereal extrusionado para obtener copos crujientes, destaca: . Precio: 2,00 €/500 g. Calificación: 89 puntos en la Escala Saludable de OCU. 377 kcal/100g. Y entre los cereales granola, donde el cereal se aglomera con otros ingredientes y se tuesta, destaca: Hacendado, Muesli Crunchy 0% azúcares y 0% edulcorantes (Mercadona). Precio: 2,00 €/500 g. Calificación: 83 puntos en la Escala Saludable de OCU. 455 kcal/100g.

Aunque los cereales superan claramente a las galletas en calidad nutricional, la OCU recuerda que siguen siendo productos procesados, a menudo con aditivos, aromas y otros ingredientes poco recomendables si se consumen en exceso. La mejor opción seria preparar cereales caseros con copos integrales de avena, trigo o maíz a granel, combinados con fruta fresca y frutos secos.