La OCU analiza cremas antiarrugas y destaca la eficacia de dos: una cuesta solo 4 euros en el supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 13 cremas antiarrugas disponibles en supermercados, farmacias y perfumerías, con un precio máximo de 60 €/envase.

El estudio confirma que si bien todas muestran cierta eficacia, esta es limitada: la mayoría reducen entre un 10% y un 20% la profundidad de las arrugas.

Para avaluar los resultados, se utilizó el dispositivo PrimosCR que genera precisas imágenes tridimensionales de la piel para calcular la profundidad de las arrugas, y un corneómetro para medir la hidratación en cinco puntos de la mejilla.

El estudio se llevó a cabo durante un mes con 30 mujeres de entre 40 y 65 años con patas de gallo leves o moderadas, bajo la supervisión de un dermatólogo.

Las participantes coincidieron en que todas las cremas tenían un olor agradable, buena textura, fácil absorción y no dejaban sensación pegajosa. También valoraron positivamente su capacidad hidratante, aportando suavidad y elasticidad a la piel. Sobre su efecto antiarrugas, la, opiniones variaron entre "ligero" y "bueno", según la marca.

Los análisis de laboratorio respaldaron las buenas valoraciones en hidratación, aunque con algunas diferencias según la marca. Sin embargo, solo dos cremas lograron reducir las arrugas hasta un 20%. Una es Filorga Creme Time Filler (51 €/50ml de precio medio). La otra es Cien Q10 Intense FPS 15 de día, de venta en Lidl (3,99 €/50ml).

Recomendaciones de la OCU para prevenir arrugas

Además del uso de cosméticos, la OCU recuerda que, junto con la edad, hay factores extrínsecos que contribuyen a acelerar o agudizar la aparición de arrugas, y que conviene tener en cuenta.

Para mantener una piel saludable, recomienda reducir la exposición a los rayos UV y usar protectores solares a diario, evitar el tabaco, llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio con regularidad y tener una buena higiene del sueño