La OCU avisa: comer sano tiene un sobrecoste del 20% y pide rebajar el IVA

La OCU estima que priorizar la adquisición de alimentos sanos supone, de media, un sobrecoste del 20% frente a una cesta de la compra convencional, y para ello, ha pedido rebajar el IVA en alimentos básicos. En concreto, ha solicitado rebajar temporalmente del 4% al 0% el IVA en los alimentos básicos de primera necesidad, como los frescos, la leche, los huevos, y reducir del 10% al 4% el IVA a la carne y al pescado.

De hecho, la OCU ha explicado que priorizar el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos sobre los alimentos ultraprocesados cuesta 35 euros más al mes por persona, y que el precio medio de los alimentos es hoy un 36% mayor que hace 4 años. El estudio compara el coste de una cesta de la compra saludable compuesta por 105 alimentos donde se prioriza el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos (hasta sumar el 75% del presupuesto) y donde el valor de los ultraprocesados apenas llega al 8%, que suman un 33% del presupuesto de la compra.

Asimismo, este año las frutas y verduras, la carne y el pescado han sufrido un encarecimiento del 6,7%, además de los huevos, que han subido un 50% en apenas seis meses, elevando el coste medio de la cesta saludable hasta los 216 euros/mes por persona, frente a los 181 euros/mes que tiene la cesta convencional. En particular, según el estudio, las cadenas más económicas para una cesta saludable son Family Cash y Alcampo.

En cuanto a provincias, Valladolid, La Coruña, Cáceres y Almería son, de media las ciudades más baratas para la cesta saludable; por el contrario, las capitales de Canarias, Barcelona, Gerona y Huelva resultan las más caras, con un sobrecoste anual por familia que puede alcanzar los 700 euros.