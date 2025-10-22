La OCU lo confirma: la mejor crema hidratante está en Mercadona

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha vuelto a poner el foco en la cosmética de supermercado, y sus conclusiones son contundentes. Un análisis exhaustivo demuestra que para cuidar la piel no es necesario un gran desembolso, pues uno de los productos mejor valorados es un gel facial de Mercadona que se vende por apenas cinco euros. Este hallazgo desmitifica la idea de que la eficacia es sinónimo de lujo y pone en valor las fórmulas de la marca blanca Deliplus.

De hecho, el éxito del Gel facial Hidrata con ácido hialurónico no es una casualidad. Su formulación está pensada para pieles de tendencia normal a grasa y se apoya en una combinación de principios activos de eficacia demostrada. Por un lado, el ácido hialurónico, un potente ingrediente con capacidad para retener la humedad en la piel; por otro, el aloe vera, conocido por sus propiedades calmantes y regeneradoras.

En este contexto, el veredicto de la OCU se sustenta en una comparativa rigurosa. Los expertos sometieron a examen un total de dieciséis cremas hidratantes disponibles en el mercado. Este método permitió evaluar de forma objetiva no solo la composición de cada producto, sino también sus resultados reales sobre la piel y su precio, ofreciendo así una guía de compra muy útil.

Una alternativa con ingredientes naturales y una advertencia

Asimismo, en el estudio destaca otra opción que ha obtenido una calificación notable: la crema "Naturally Good" de la marca Nivea. Su principal atractivo es una composición con un 99 % de ingredientes naturales, un factor cada vez más valorado por los consumidores. Su precio, que oscila entre los cinco y los nueve euros, la sitúa también en una franja muy competitiva.

No obstante, la organización lanza una advertencia sobre este producto de Nivea. A pesar de su formulación natural, en su lista de ingredientes figuran fragancias que, aunque comunes en la industria cosmética, pueden provocar reacciones alérgicas. Se trata de un detalle importante a tener en cuenta para aquellas personas con pieles especialmente sensibles que busquen una hidratación sin riesgos de irritación.