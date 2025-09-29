La OCU dicta sentencia: este es el mejor atún enlatado del supermercado calidad-precio

El atún en lata sigue siendo el rey de las conservas en España. Aunque la inflación ha provocado una leve caída en las ventas, continúa siendo la conserva de pescado que no falta en las despensas de los hogares españoles.

En casi todas las cocinas hay al menos una lata de atún. Un básico por su versatilidad, su precio normalmente asequible y su aporte adicional. Pero, ¿realmente sabemos qué tan buena es la lata de atún que compramos? La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha analizado 32 marcas y tipos de atún enlatado, en aceite de oliva y girasol, para descubrir cuál es el mejor.

Evaluación de la OCU

La organización para ahorrarnos tiempo y trabajo en encontrar el mejor enlatado de atún ha examinado los siguientes aspectos:

La calidad del pescado . El organismo ha observado que en general la calidad de estos productos es buena: el pescado está envasado en fresco.

El contenido en sal , muy importante para la salud. Según Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista: "Es un dato que debe constar en la etiqueta. No debería sobrepasar los 0,8 gr por 100 gramos de producto. Esta es una cantidad entre moderada y alta, pero aceptable. Todo lo que este por encima de uno es excesivo".

, muy importante para la salud. Según Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista: "Es un dato que debe constar en la etiqueta. No debería sobrepasar los 0,8 gr por 100 gramos de producto. Esta es una cantidad entre moderada y alta, pero aceptable. Todo lo que este por encima de uno es excesivo". Tipo de pescado . Mediante una PCR han comprobado que el pescado envasado corresponde en todos los casos a alguna de las especies que están autorizadas para la denominación de atún claro.

El mercurio. El análisis no ha encontrado cantidades alarmantes, algo que sí ocurriría con el atún rojo u otras especies grandes de pescado. Sin embargo, se recomienda que, después de abrir la lata, se consuma en las primeras 48 horas.

Los mejores atunes en conserva según la OCU

De las 32 latas analizadas, dos marcas han destacado con diferencia por encima del resto, con más de 10 puntos de diferencia respecto al tercer puesto.

El primer puesto se lo lleva la marca Sal de Plata de Aldi. Valorada como el mejor atún en lata en relación calidad-precio, 14,94€/kg, gracias a su bajo contenido en sal, menor concentración de mercurio y una buena cantidad de atún escurrido por envase.

En segunda posición se encuentra la marca blanca Hacendado, de Mercadona, 13,94€/kg. También ha obtenido una muy buena puntuación global y se consolida como una opción económica y saludable.

Llama la atención que otras marcas conocidas y más costosas no han alcanzado los primeros puestos. Esto deja en evidencia que un precio más alto no siempre garantiza una mayor calidad, al menos cuando hablamos de atún en conserva.