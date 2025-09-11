Un okupa machete en mano y en calzoncillos genera pánico entre sus vecinos: “Yo a partir de las nueve no salgo”

Los propietarios son los principales afectados por los okupas, pero no los únicos. No cabe duda de que el mayor sufrimiento es para ellos, especialmente si son vulnerables, y no poder recibir dinero ni aprovechar la vivienda puede generarles un grave problema. Las entradas se producen de distintos modos, pero en los últimos tiempos se están dando muchos casos de inquiokupación, es decir, inquilinos que se convierten en morosos, normalmente de forme premeditada, y permanecen en la vivienda sin pagar o tras finalizar el contrato.

Existen varios consejos sobre cómo alquilar tu piso para evitar problemas de okupación ilegal: la clave se encuentra en el Código Civil. Sin embargo, uno puede enfrentarse a las consecuencias sin ni siquiera tener okupas en su casa, sino viviendo cerca suyo. Los vecinos son los otros grandes perjudicados, algunos de ellos generan ruido, caos y miedo. 'En Boca de Todos' reveló un caso y habló con los vecinos de Sant Cugat, que viven completamente atemorizados por culpa de un okupa.

Un okupa siembra el pánico

Los vecinos de Sant Cugat llevan todo el 2025 afectados por un okupa magrebí, que se instaló en la zona el pasado mes de diciembre: "Llegaron con el niño Jesús y los vimos venir porque es escándalo, hablar drogado... es una calle peatonal en la que se oye todo". Él es de origen magrebí y está instalado de forma ilegal, al menos, con una mujer embarazada que no fue nada cortés con la reportera del mencionado programa, según narra ella misma.

Los problemas comenzaron desde el primer día: "Sacaban al niño por la ventana diciendo que lo iban a matar", cuenta una de las vecinas de la calle. Si esa es la amenaza con su propio hijo, las que ha ido lanzando al resto no son menores: "Un día te lo encuentras por la calle e igual te dice que va a explotar una bombona o que nos va a matar a todos y nos va a robar". Tal es el miedo, que la zona entera vive condicionada: "Yo a partir de las 9 no salgo ya a pasear al perro ni a nada".

Con machete en mano y en calzoncillos

Las propias vecinas explican lo ocurrido y señalan el posible detonante: "No sabemos si es que las drogas le hacen más efecto o le están destrozando. Por ahora nos ha amenazado, pero no nos ha agredido". Sin embargo, la escalada de violencia creció hace unos días cuando salió a la calle en calzoncillos y con un machete de gran tamaño en la mano. Un vídeo muestra que iba gritando y golpeando el mobiliario urbano.

Se ve como destroza una farola en el propio vídeo, pero no quedó ahí.Rompió la cristalera de entrada a la casa de Rosa, una de las vecinas entrevistadas, y "rebanó de cuajo" las plantas del local de Sandra, la otra vecina que habló en el mencionado programa. Desvela por qué ha podido instalarse en el piso: "Debe ser de una herencia entre hijos o nietos que no deben vivir aquí, la casa está a punto de caerse y se aprovecha que está en muy mal estado". Como la mayoría de okupas, se las sabe todas: "Sabe que si está dentro de casa la Policía no puede entrar a no ser que el Ayuntamiento vaya con toda la documentación al haber varios atestados".

La exigencia de VOX

Precisamente, el desalojo es lo que exige VOX mediante Marcos Rodríguez, su portavoz en la localidad: "No podemos permitir que los vecinos vivan con miedo en sus propios hogares. La pasividad del gobierno local ante este tipo de situaciones es intolerable. Exigimos el desalojo inmediato de este individuo y que se garantice la seguridad de los vecinos".

Desde la formación avisan a este colectivo: "VOX seguirá denunciando cada caso de okupación ilegal, ya que se vuelve a demostrar que es un riesgo para la convivencia y la tranquilidad de nuestras calles. Es responsabilidad del Ayuntamiento actuar con firmeza y proteger a quienes cumplen la ley, no a quienes la vulneran".