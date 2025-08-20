Acceso

Ola de incendios en Portugal causa una tercera víctima mortal

En el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança

FOTODELDÍA EPA8702. PAMPILHOSA DA SERRA (PORTUGAL), 19/08/2025.-Una bombero reacciona durante un incendio forestal este martes, en Pampilhosa da Serra (Portugal). Portugal activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que envió dos aviones Fire Boss para ayudar a combatir los incendios. Según datos oficiales preliminares, a fecha de 19 de agosto de 2025, más de 201 000 hectáreas habían ardido en Portugal, superando el total quemado en todo 2024. (incendio forestal) EFE/EPA/PAULO NOVAIS
Los incendios forestales afectan a más de 201.000 hectáreas en PortugalPAULO NOVAISAgencia EFE
La ola de incendios que asola Portugal desde hace semanas ha causado la muerte de una tercera persona, un hombre que falleció anoche al caerse de la máquina agrícola que conducía mientras combatía las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, Paulo Santos, explicó este miércoles en declaraciones a EFE que se trata de un civil de 75 años que se cayó de la máquina que conducía y fue atropellado por la misma.

Se trata de la tercera víctima mortal registrada en Portugal por esta ola de los incendios rurales. La primera muerte fue la de un civil que falleció mientras luchaba contra las llamas el pasado viernes y la segunda, la de un bombero que murió este domingo en un accidente automovilístico en horario laboral.

El fuego de Mirandela es uno de los cuatro grandes incendios registrados en Portugal esta jornada y está siendo combatido por 316 bomberos, 107 vehículos y un medio aéreo, según datos de la ANEPC.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que mantuvo al país en estado de alerta hasta anoche y llevó al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

En esta jornada las fuerzas de emergencias y protección civil combaten 36 incendios rurales, que han llevado a movilizar 3.573 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 10 medios aéreos.

