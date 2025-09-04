La ONT desmiente a Putin: "Los trasplantes no revierten el envejecimiento"

La directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha afirmado este jueves que "el trasplante de órganos no puede revertir el proceso de envejecimiento" y es una "especulación" pensar que la biotecnología puede permitir vivir hasta los 150 años.

En declaraciones a los medios, Domínguez-Gil ha contestado así a una conversación entre los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, captada por un micro abierto en Pekín, en la que afirmaban que los trasplantes de órganos humanos podrían ser la clave para una larga vida.

Ante estas palabras, Domínguez-Gil ha precisado que el trasplante de órganos "mejora la calidad de vida y prolonga la supervivencia en los pacientes afectados de un gran número de enfermedades, pero no puede revertir el envejecimiento".

Además, ha añadido que "el proceso de envejecimiento es multifactorial; hay avances prometedores en biotecnología, como los hemolíticos o la reprogramación epigenética, pero todavía es una especulación que estas tecnologías puedan permitir que el ser humano alcance los 150 años de forma segura y factible".

La directora de la ONT se ha referido también a un artículo publicado recientemente por la revista 'The Lancet' en el que se afirmaba que si todos los países del mundo alcanzaran la actividad de trasplante renal que se realiza en España, podrían evitarse más de un millón de muertes atribuibles a la enfermedad renal crónica en el mundo, informa Efe.