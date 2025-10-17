OpenAI pone límites a Sora tras la proliferación de videos irrespetuosos con la imagen de Martin Luther King

OpenAI ha decidido impedir que su modelo de inteligencia artificial Sora genere vídeos del activista Martin Luther King, después de que varios usuarios crearan representaciones consideradas irrespetuosas hacia el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La empresa adoptó esta medida tras las quejas de su familia, que solicitó que la imagen del histórico orador no pudiera utilizarse en contenidos generados por la plataforma.

La compañía explicó en la red X que, aunque Sora permite crear vídeos de personajes históricos, considera que las figuras públicas y sus herederos deben conservar el control sobre el uso de su imagen. “Los representantes autorizados o propietarios del patrimonio pueden pedir que no se utilicen en los cameos de Sora”, señaló OpenAI en su comunicado. Con esta restricción, la empresa busca evitar que se repitan episodios como la difusión de vídeos en los que se veía al activista haciendo ruidos de mono o enfrentándose a Malcolm X, según informó The Washington Post.

La hija del líder asesinado en 1968, Bernice King, denunció en Instagram que usuarios anónimos le estaban enviando vídeos creados con IA que mostraban a su padre en situaciones degradantes. “Por favor, dejen de enviarme este tipo de contenidos”, pidió la descendiente de King. Su mensaje coincide con el de otras figuras públicas afectadas por prácticas similares, como Zelda Williams, hija del actor Robin Williams, quien exigió respeto y reclamó que cesara la manipulación digital de la imagen de su padre.

Control de imagen y responsabilidad tecnológica

OpenAI había anunciado con el lanzamiento de Sora 2 su intención de ofrecer a los gestores de derechos la posibilidad de limitar qué tipos de vídeos pueden generarse con su modelo, una decisión que se produce en medio del debate sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la recreación de personajes reales. La medida responde al malestar creciente entre las familias de personalidades fallecidas y sectores de la industria cinematográfica ante el uso no autorizado de imágenes hiperrealistas.

El caso de Martin Luther King reabre la discusión sobre los límites de la libertad creativa en la inteligencia artificial y la necesidad de proteger la memoria de figuras históricas. “Aunque existe un gran interés por la libre representación de personajes del pasado, creemos que las familias y responsables legales deben tener la última palabra”, reiteró OpenAI. Con esta decisión, la empresa busca reforzar sus políticas de seguridad y respeto hacia los derechos e imágenes de quienes forman parte de la historia.