Tráfico
Operación retorno del verano, en directo: tráfico, atascos, retenciones, alertas de la DGT, radares y estado de las carreteras
Sigue la última hora minuto a minuto del estado de las carreteras en la operación Retorno del verano 2025 de la DGT
La DGT estima que este fin de semana se producirán cinco millones de desplazamientos en carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha activado un dispositivo especial por la Operación Retorno del verano 2025, y se espera que este domingo sea el día más intenso de tráfico, en especial por la tarde. Por esa razón, el organismo tiene rutas alternativas recomendadas y un sistema de alertas por incidencias que podrás seguir minuto a minuto en este especial en directo de LA RAZÓN.
Cuidado con las retenciones: estos son sus efectos
Tráfico también advierte que las retenciones producen estrés, agresividad, fatiga, cansancio e, incluso, una sensación de estar “perdiendo el tiempo” que, una vez pasada, hace que muchos conductores intenten recuperar ese tiempo perdido acelerando más de la cuenta o adelantando imprudentemente.
"Pero es fundamental ser conscientes de que ese tiempo perdido no se recupera, que la velocidad excesiva y las maniobras antirreglamentarias solo incrementan el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico y que lo verdaderamente importante es siempre llegar a casa", incide la DGT.
Qué recursos activará Tráfico hoy
Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias), como de sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros-Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto a las normas por parte de los motoristas).
Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.
Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.
También mucha intensidad en fronteras por los vehículos extranjeros que regresan a otros países de Europa
La oficina de tráfico también prevé intensidades elevadas de circulación en los ejes de comunicación con pasos fronterizos por los movimientos de retorno de vehículos de matrícula extranjera hacia sus países de origen europeos.
Más tráfico entre las 16:00 y las 23:00 horas de este domingo
La DGT avanza que este domingo 31 por la mañana serán conflictivos los accesos a playas y costa con problemas de circulación en itinerarios que unen poblaciones del litoral para, ya a primeras horas de la tarde, entre las 16 y las 23 horas, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y descanso hacia los grandes núcleos urbanos por el retorno tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.
Lugares de costa y núcleos urbanos, los puntos calientes
En esta operación coinciden los movimientos de retorno, que se esperaba que sean escalonados entre estos últimos días y los desplazamientos que se producirán principalmente este domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos. Es decir: se mezcla el fin de mes de agosto con un domingo de playa.
Más de 5 millones de desplazamientos previstos para la operación retorno
La DGT prevé que, desde las 15:00 horas del viernes 29 de agosto y hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tiene lugar estos días
✕
Accede a tu cuenta para comentar