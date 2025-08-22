El otro precedente de la gestión de Virginia Barcones, la directora de Emergencias: viajó a Brasil el día que estalló la DANA mortal de Valencia

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, ha vuelto a entrar en el ojo de la polémica después de la oleada de incendios que ha sufrido España en las últimas semanas, en uno de los peores episodios medioambientales que ha sufrido nuestro país. El PP le acusa de "pirómana". Y es que no es la primera vez que su nombre suena después de una tragedia en España, pues sin ir más lejos, con la DANA mortal de Valencia, la directora general de Protección Civil y Emergencias se marchó a Brasil el mismo día en el que la alerta por riesgo de lluvias en la Comunidad Valenciana pasara de naranja a roja, el nivel máximo de peligrosidad.

Quizás este episodio haya caído en el olvido con los incendios en la primera plana, pero lo cierto es que no es la primera vez que su responsabilidad brilla por su ausencia. Paradójicamente, Barcones fue a Brasil para acudir a una reunión del G-20 sobre reducción de riesgo de desastres el mismo martes 29 de octubre por la mañana, que se celebraba el día siguiente (miércoles 30 de octubre) en Belém. Fue ese martes por la tarde, todavía sin celebrar la reunión del G20, cuando se vivieron las horas más intensas de la DANA, y ella, fuera de España.

Según publicaba este periódico previamente por fuentes consultadas por LA RAZÓN, no volvió el mismo día, sino al día siguiente. Si bien es cierto, al aterrizar en Brasil, ya decidió regresar a España en el primer vuelo disponible. Durante el día pudo asistir en Belém a parte de la reunión –relevante porque, aseguran, es la primera vez que se trata este tema en una reunión del G-20– aunque insisten en que no llegó a intervenir en la misma ya que tuvo que regresar al aeropuerto en unas horas.

Aquel día, también estaba prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska pero, según un portavoz del Ministerio, él iba a viajar a las once de la noche y finalmente canceló su vuelo ante el evidente cariz que ya había tomando los acontecimientos a lo largo del día. Sin embargo, Barcones sí tomó el vuelo a Brasil, sostienen en Interior, dado la importancia de la reunión y fue mientras estaba volando cuando se convocó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CECOPI) a las 17:00 horas de ese martes.

Y es que la mañana del martes 29 de octubre, la Aemet declaró el nivel de alerta rojo para varias zonas de Valencia desde las 7:36 horas, calificando el peligro de «extremo». A lo largo de la mañana, la agencia amplió el nivel rojo a otras áreas, advirtiendo de la gravedad de la situación. Hablaban ya de «lluvias torrenciales» que podrían causar crecidas peligrosas en ríos y barrancos. A las 9:20, la Agencia de Meteorología volvió a pedir «mucha precaución» y recomendó a la población mantenerse alejada de cauces y zonas bajas inundables. Una recomendación, a todas luces, insuficiente.

Incluso el presidente de la Comunidad valenciana, Carlos Mazón, llegó a señalar el peligro esa misma mañana del martes: «Por favor, prudencia en carreteras y mucha atención a las indicaciones de las autoridades». Mientras, la Aemet ya señalaba que «el peligro es importante, e incluso extremo, en algunas comarcas». Para entonces, Barcones aún no había tomado ese vuelo con destino a Brasil. Más tarde, Mazón, en un tuit que luego borró, afirmaba que la previsión era que el episodio acabara a las seis de la tarde.

Por eso, muchos ya habían criticado que la máxima dirigente de Protección Civil se encontrara fuera de nuestro país ante tal emergencia nacional a pesar de que antes de tomar ese vuelvo las previsiones ya eran muy malas. Así, con una tragedia de tal calibre como la oleada de incendios en España que se ha sufrido estas últimas semanas, Barcones acusó este miércoles a Galicia, Castilla y León y a Extremadura de haber pedido "cosas imposibles" para "no tener que hablar de su propia gestión". Pero lo cierto es que la que fuera delegada del Gobierno para toda Castilla y León entre 2018 y 2019 ha vuelvo a poner en duda sus responsabilidades.

Uno de los vicesecretarios del PP, Elías Bendodo, cargó contra ella acusándola de ser "una pirómana más". "La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", denunciaba Bendondo.