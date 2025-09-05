Ozempic y otros tres superventas anti-obesidad, en el listado de medicamentos esenciales de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido este viernes a su listado de medicamentos esenciales Ozempic (semaglutida), el popular medicamento contra la diabetes y la obesidad desarrollado por Novo Nordisk, junto con otros tres novedosos principios activos para hacer frente a estas dos afecciones en adultos, que en la actualidad suponen uno de los "desafíos más urgentes" en materia sanitaria.

Así, a la semaglutida, que también se comercializa bajo el nombre de "Wegovy", se suman la dulaglutida (Trulicity, de Lilly), la tirzepatida (Mounjaro, de Eli Lilly) y la liraglutida (Victoza, de Novo Nordisk). Asimismo, se ha incluido la insulina análoga de acción rápida para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2 tanto en adultos como en niños.

Esta decisión se basa en la evidencia científica, que muestra que los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) pueden ayudar a las personas con diabetes tipo 2, especialmente a los que padecen enfermedades cardíacas o renales, a mejorar el control de la glucemia, reducir el riesgo de complicaciones cardíacas y renales, favorecer la pérdida de peso y disminuir el riesgo de muerte.

La OMS también ha advertido de que los "elevados precios" de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida limitan el acceso a los mismos, motivo por el que ha pedido priorizar a quienes más se beneficiarían, fomentar la competencia de genéricos para reducir los precios y hacer que estén disponibles en la Atención Primaria. Cabe destacar que la creciente popularidad de fármacos como "Ozempic" para combatir la obesidad ha provocado en España numerosos problemas de suministro en los últimos meses, dando lugar a una posible pérdida de adherencia al tratamiento y desencadenar en complicaciones en los pacientes diabéticos. "Una gran parte del gasto directo en enfermedades no transmisibles se destina a medicamentos, incluidos aquellos clasificados como esenciales y que, en principio, deberían ser financieramente accesibles para todos", ha declarado el director de Políticas y Normas para Medicamentos y Productos Sanitarios de la OMS, Deusdedit Mubangizi, según recoge Ep.

Pocos contra el cáncer en la Lista

Esta nueva versión de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales (LME) se ha agregado 20 nuevos fármacos (sumando 523 en total), mientras que la versión para Niños (LMec) ha incluido 15 (374 en total), junto con nuevas indicaciones para siete productos previamente incluidos, para varios tipos de cáncer, para la fibrosis quística, la psoriasis, la hemofilia y para trastornos hematológicos. "Las nuevas ediciones de las listas de medicamentos esenciales marcan un paso significativo hacia la ampliación del acceso a nuevos medicamentos con beneficios clínicos comprobados y un alto potencial de impacto en la salud pública mundial", ha afirmado la subdirectora general de Sistemas de Salud, Acceso y Datos de la OMS, Yukiko Nakatani.

Aunque la OMS ha reconocido que se incluyen pocos medicamentos contra el cáncer en comparación con la cantidad de fármacos que se aprueban a nivel mundial, la organización ha explicado que se debe a sus "rigurosos" criterios de recomendación, aprobando la entrada en la lista de aquellos que demuestren prolongar la vida al menos entre cuatro y seis meses.

Así, el comité de expertos ha recomendado aumentar el acceso a los inhibidores de puntos de control inmunitario PD-1/PD-L1, una clase de medicamentos de inmunoterapia que ayudan al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas con mayor eficacia. El pembrolizumab, comercializado como Keytruda, de MSD, ha sido añadido a la LME como monoterapia de primera línea para el cáncer de cuello uterino metastásico, el cáncer colorrectal metastásico y el cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico; para este último, se incluyen atezolizumab (Tecentriq, de Roche) y cemiplimab (Libtayo, de Sanofi) como alternativas terapéuticas. Del mismo modo, ha agregado blinatumomab CD-19 positivo para pacientes adultos y niños con leucemia linfoblástica aguda de linaje B.

Además, ha recomendado usar protector solar de amplio espectro para prevenir el cáncer de piel en personas con albinismo, tanto mayores como menores de edad. El organismo ha considerado igualmente diferentes estrategias destinadas a mejorar el acceso y la asequibilidad de los tratamientos contra el cáncer, resaltando que las estrategias clínicas pueden implementarse inmediatamente, a diferencia de las reformas de los sistemas sanitarios, lo que puede dar lugar a beneficios más rápidos en entornos con recursos limitados.