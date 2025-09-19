Pablo Teipro, enólogo: "Así puedes evitar la resaca al tomar vino"

La resaca es, para muchos, el precio a pagar tras una noche de copas. Dolor de cabeza, cansancio, deshidratación o mareos forman parte del temido lote de síntomas que al día siguiente recuerdan los excesos. Para evitarlo, un enólogo español ha compartido un consejo sencillo que promete aliviar esas consecuencias y ya ha causado furor en redes sociales.

La recomendación no llega en forma de fármaco ni de sofisticado remedio casero, sino de un alimento tan cotidiano como el queso. Pablo Teipro, especialista en vinos, ha asegurado que tomar un pequeño bocado de este lácteo antes de consumir alcohol puede mitigar notablemente la aparición de la resaca.

La explicación científica

Según Teipro, las proteínas y grasas presentes en el queso actúan como una especie de recubrimiento para la mucosa del estómago. Este efecto protector ralentiza la absorción del alcohol en el organismo, reduciendo su impacto inmediato en la sangre. De este modo, explica el experto, los efectos adversos tienden a ser más leves al día siguiente.

"Un trocito de queso antes de destaparse una botella de vino, un gin-tonic o un ron puede marcar la diferencia", sentencia el enólogo.

Aunque la ciencia médica apunta a que la única manera infalible de no tener resaca es evitar el alcohol, la práctica de acompañar bebidas con alimentos ricos en grasas y proteínas cuenta con cierto aval nutricional al retrasar la absorción del etanol. Expertos en salud recuerdan, no obstante, que estos trucos son meros paliativos y que el consumo responsable sigue siendo la mejor receta.

Reacciones en redes

La propuesta ha sido recibida con entusiasmo, especialmente por quienes ven en este hábito una excusa perfecta para disfrutar de un aperitivo sabroso antes de la fiesta. Otros comentan con humor que los intolerantes a la lactosa han salido perdiendo con este consejo.