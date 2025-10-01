Palencia participará en Las Edades del Hombre con once obras de los siglos XV y XVI

La Diócesis de Palencia participará en la próxima exposición de Las Edades del Hombre, que se va a celebrar en Zamora, con once piezas de pintura y escultura. Se trata de una selección del "riquísimo arte sacro que atesora la provincia", tal y como han señalado desde el obispado.

La próxima edición de Las Edades del Hombre tendrá su sede en la catedral de Zamora bajo el lema 'Esperanza', "en consonancia con la conmemoración que el Papa Francisco propuso para el Año Jubilar que estamos celebrando, nos propone la Esperanza como temática principal", según han destacado desde la Diócesis.

Las piezas que viajarán a Zamora son obras datadas en los siglos XV y XVI de autores tan reconocidos como los pintores Juan de Flandes, Pedro Berruguete, y Juan de Villoldo y los escultores Alejo de Vahía, el Maestro Antonio, Manuel Álvarez, Juan de Vallejo y el taller de Felipe Vigarny.

Las piezas proceden de la Catedral de Palencia y de las Iglesia parroquiales de Dueñas, Santoyo, Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga; y del Museo Territorial Campos del Renacimiento, en sus sedes de Becerril de Campos y Paredes de Nava. Las once obras son 'Resurrección', óleo de Juan de Flandes; 'Transfiguración', de Juan de Villoldo; 'La Esperanza', de Alejo de Vahía; 'La huida a Egipto', de Antonio de Malinas; 'Los Evangelistas', de Pedro Berruguete; 'San Juan Bautista', de Manuel Álvarez; 'San Miguel Arcángel', de Juan de Vallejo y 'Santa Ana, la Virgen y el Niño', del taller de Felipe Vigarny.