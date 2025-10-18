Pánico a 10.000 metros: una batería portátil estalla en pleno vuelo de Air China

El vuelo CA139 de Air China, que cubría la ruta entre Hangzhou (China) e Incheon (Corea del Sur), vivió momentos de auténtico terror cuando una batería portátil estalló en llamas dentro de un compartimento superior, a más de 10.000 metros de altura.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a pasajeros gritando y a la tripulación corriendo para sofocar el fuego, mientras nubes de humo naranja salían del compartimento. Algunos pasajeros pedían ayuda en coreano, mientras otros grababan la escena con sus móviles.

Según confirmó la aerolínea, el fuego fue causado por una powerbank con batería de litio que se encontraba en el equipaje de mano de un pasajero. El avión, un Airbus A321, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Pudong, Shanghái. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Este incidente se suma a una creciente preocupación por el uso de baterías de litio en vuelos comerciales. En junio, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) prohibió el transporte de powerbanks sin etiquetado 3C y otras baterías similares en vuelos domésticos, tras varios casos de incendios a bordo.

La rápida actuación de la tripulación evitó una tragedia mayor, pero el suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad de dispositivos electrónicos en cabina. Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente las especificaciones de cualquier batería antes de viajar.