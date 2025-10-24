Pánico en Leganés por unos okupas conflictivos y con niños: "Tiraron un casco de moto a mi azotea a las dos de la madrugada"

España se intenta blindar ante los okupas con diferentes mediadas.La Comunidad de Madrid ha evitado 50 intentos de okupación de viviendas y ayudado a su desalojo gracias al teléfono gratuito 112 que el Ejecutivo regional estrenó en junio de 2022. Xabier García Albiol es otro de los políticos más activos en esta lucha, acudiendo personalmente al lugar de los hechos y desenmascarando a los okupas. La realidad es que los casos se multiplican en España e incluso se venden viviendas con okupas en su interior.

Estas entradas ilegales provocan situaciones límites para las familias, especialmente para las de propietarios. Algunos incluso tienen que vivir con sus padres e incluso en garajes por este motivo. Sin embargo, los problemas no son solo para ellos, también para los vecinos. Muchos de los okupas generan un ambiente turbio en la localidad con peleas y tráfico de drogas. Un caso revelado por 'Espejo Público' en Leganés refleja este problema tan repetido en muchos puntos de España.

Atemorizados por los okupas

Los vecinos de Leganés viven con miedo en su día a día por culpa de una okupación que se extiende desde hace ya seis años. El gran problema es que se encuentra en una zona residencial y cerca de un colegio. Estos individuos impiden una convivencia tranquila e incluso impiden el sueño de las personas que viven en los alrededores: "Tiraron un casco de moto a mi azotea las 2 de la madrugada cuando tenía que madrugar al día siguiente", explica una vecina.

La mujer, que no quiso mostrar su cara en el programa por miedo a represalias, también explica que denunció ese hecho en comisaría y otro que también vivió en primera persona: "Tiraron un asiento de un sofá o de una cama al patio y rompieron un tejado de metacrilato de mi casa". El juzgado respondió que "no tenía pruebas para culpabilizar a esos señores". La mujer vive con miedo en su día a día: "Es un sinvivir, me da miedo salir al patio porque me puede caer cualquier objeto de la terraza de ellos".

Atrapados por la suciedad

"Las casas se comunican por la parte de atrás y ahí hay un solar donde lanzan toda la suciedad", explica. Señala que hay de todo, desde chatarra hasta ropa vieja. No es solo eso: "La orina y las haces también van al solar". "Cuando hace mucho calor en verano es imposible, hay mucha suciedad", denuncia. El reportero incluso coge varios cristales que afirma que se lanzan entre los okupas. Todo esto a una acera de un colegio. Son aproximadamente 15 okupas de diversa índole: desde personas con problemas de adicción hasta mafias, como revela el mencionado programa. Sin embargo, no queda ahí: "Vienen niños, no sé si duermen o no duermen. Pero hay niños".

Los expertos apuntan al alcalde

La vivienda es de un banco que no se hace responsable. La abogada Montse Suárez señalaba en el programa lo que hay que hacer en ese caso según la legislación vigente: "La ley dice que la responsabilidad subsidiaria es del ayuntamiento ante la pasividad del propietario, sobre todo porque es un gran tenedor". Tiene claro el motivo de la falta de acción: "El alcalde puede hacerlo, pero como no tiene medidas para ofrecer soluciones alternativas de habitación para estas personas, no quiere iniciar el desalojo".

Otro colaborador apuntaba más alto: "El Gobierno tiene una responsabilidad a la hora de facilitar legislación que permita intervenir directamente contra casos de okupas que tengan un historial delictivo de este estilo". Las culpas se reparten, pero los vecinos de Leganés llevan ya seis años sufriendo a los okupas en su día a día y no encuentran la solución: "He ido a los juzgados, a la comisaría local, a la comisaría nacional. Se ríen en tus morros. Una pocilga".