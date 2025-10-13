El Papa León XIV recibe al cardenal José Cobo en el Vaticano

El Papa León XIV ha recibido este lunes en una audiencia privada en el Vaticano al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Se trata de una visita que ya estaba prevista y se enmarca dentro de los encuentros habituales de los cardenales con el Papa, según han informado fuentes del Arzobispado de Madrid.

Cobo, que también es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), fue creado cardenal el 30 de septiembre de 2023, y antes había sido nombrado miembro del Dicasterio para los Obispos, donde coincidió con Prevost, cuando era prefecto de este departamento pontificio.

Además, el arzobispo de Madrid, que ha cumplido recientemente 60 años, fue uno de los cardenales electores españoles que participaron en el Cónclave en el que Prevost fue elegido Papa, el pasado mes de mayo.

El encuentro entre el Papa León XIV y el cardenal Cobo se ha producido apenas dos semanas después del fallecimiento del obispo auxiliar de Madrid José Antonio Álvarez, a causa de un infarto. Álvarez había sido nombrado obispo auxiliar de Madrid, junto a Vicente Martín, en abril de 2024, por el Papa Francisco.

Tras conocer la noticia, León XIV llamó por teléfono al arzobispo de Madrid para transmitirle sus condolencias y ofrecerle su "promesa de oración", tal y como reveló José Cobo el pasado 1 de octubre en la misa por el eterno descanso de José Antonio Álvarez, celebrada en la catedral de la Almudena.

El Papa Prevost también recibió el pasado 20 de septiembre al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien le informó de la situación de la diócesis y de la marcha de las obras de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia de Barcelona espera recibir al Papa León XIV en el templo en 2026, después de haber cursado la solicitud al Vaticano.