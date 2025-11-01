El Papa proclama Doctor de la Iglesia al teólogo inglés san John Henry Newman

El papa León XIV proclamó este sábado Doctor de la Iglesia al teólogo inglés san John Henry Newman (1801-1890), quien se convirtió del anglicismo al catolicismo, durante la misa de Todos los Santos y que coincide con el Jubileo del mundo educativo celebrada en la plaza de San Pedro.

Se trata de uno de los mayores reconocimientos para los católicos, pues sólo existen 36, y se atribuye a quienes en cualquier época han afirmado y defendido el cristianismo con sus propios escritos.

Asimismo, por decisión de León XIV, el santo inglés también será considerado copatrón de la educación junto con Santo Tomás de Aquino.

Newman está considerado uno de los "padres espirituales" del Concilio Vaticano II, que lanzó a la Iglesia hacia el tercer milenio y "contribuyó decisivamente a la renovación de la teología y a la comprensión y el desarrollo de la doctrina cristiana", explicó el Vaticano.

"Acogiendo el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles de todo el mundo, tras consultar al dicasterio para las Causas deSantos, tras una larga reflexión y habiendo alcanzado una plena y segura convicción, con la plenitud de la autoridad apostólica, declaramos a San John Henry Newman Doctor de la Iglesia universal", proclamó ante miles de personas el pontífice estadounidense y peruano.

La delegación británica presente en el Vaticano para esta ocasión estaba compuesta por el arzobispo de York, Stephen Cottrell, y el vice primer ministro del Reino Unido, David Lammy.

Newman fue ordenado sacerdote de la Iglesia anglicana y en 1928 fue nombrado vicario de St. Mary's, la iglesia de la Universidad de Oxford. Tras años de agitación, el movimiento y su líder fueron objeto de una prohibición oficial por parte de la Universidad y de los obispos anglicanos y Newman abandonó Oxford para en 1845 pasarse a la Iglesia católica romana.

Tras pasar algún tiempo en Roma e introducir en Inglaterra el instituto de Oratorio de San Felipe Neri, Newman viajó en 1854 a Dublín, donde pasó cuatro años como rector de la nueva universidad católica y donde escribió la "Idea de una Universidad" y supervisó una nueva traducción de la Biblia.

Destacaron sus grandes dotes intelectuales -está considerado un gran teólogo además de un brillante prosista-, unidas a sus virtudes y a su preocupación por los pobres.

León XIII le concedió el birrete cardenalicio en 1879, sólo un año antes de su muerte a los 89 años, y Benedicto XVI, que era gran admirador del cardenal, lo beatificó en 2010, mientras que fue proclamado santo por el papa Francisco en 2019.

Este título puede ser otorgado por un papa o un concilio y es un reconocimiento muy importante que se atribuye, de manera excepcional, a quienes en cualquier época han afirmado y defendido la ortodoxia cristiana con sus propios escritos.

Actualmente, solo hay 36 figuras de la Iglesia que tienen este título especial en los dos mil años de historia del Cristianismo.

Se necesitan cuatro requisitos: santidad declarada, ortodoxia en la fe, eminencia en la doctrina e influjo benéfico en las almas.

Los primeros cuatro "Doctores de la Iglesia Universal" fueron proclamados en 1298: san Jerónimo, san Agustín, san Ambrosio y san Gregorio Magno; y en el 1568 se añadieron san Atanasio el Grande, san Basilio Magno, san Gregorio Nacianceno, san Juan Crisóstomo y santo Tomás de Aquino.

Entre estos 36 "doctores y doctoras de la Iglesia" hay cuatro mujeres: Santa Catalina de Siena, patrona de Italia, la primera mujer santa proclamada doctora de la Iglesia; Santa Teresa de Ávila, monja y mística española, en 1997; Santa Teresa de Lisieux, mística francesa y patrona de Francia, y Santa Hildegarda de Bingen, una monja benedictina de origen alemán que vivió a finales del siglo XII.

El último Doctor de la Iglesia, declarado en 2015, fue Gregorio de Narek, poeta, monje, teólogo y filósofo místico armenio que vivió alrededor del año 1000.