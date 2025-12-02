El Papa reza en silencio en el Puerto de Beirut por las víctimas de la explosión de 2020

El Papa León XIV ha rezado este martes en silencio ante el monumento de mármol construido en el lugar donde se produjo la explosión que en agosto de 2020 acabó con la vida de más de 240 personas y dejó unos 7.000 heridos.

Durante su último día en el Líbano, en el marco de su viaje a Turquía y Líbano por el 1.700 aniversario del primer Concilio de Nicea, el Pontífice ha querido acercarse a este lugar para consolar a los supervivientes y a las familias de los fallecidos.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', León XIV ha orado en silencio y con los brazos abiertos ante el monumento de mármol que lleva los nombres de los fallecidos. Además, ha colocado una corona de flores y ha bendecido a los presentes, que sostenían fotografías de sus familiares y que han pedido "justicia y verdad".

"Estoy feliz, la presencia del Papa es una pequeña dosis de esperanza. Rezamos con él. Y rezamos por la justicia, la verdad y la rendición de cuentas", ha señalado Antonella Hitti, que perdió a varios familiares en la explosión. También pide justicia Nohad Abdou, cuyo sobrino también falleció aquel día. "Queremos la verdad, queremos saber quién es el responsable", ha insistido.

Durante su último día de viaje, el Papa también ha visitado el Hospital de la Croix en Jal ed Dib, dirigido por la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Cruz y ha celebrado una misa en el paseo marítimo de Beirut.

Tras la misa, León XIV ha invitado a todos a ser "constructores de paz, anunciadores de paz, testigos de paz" y ha añadido que "Oriente Medio necesita actitudes nuevas, para rechazar la lógica de la venganza y la violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, para abrir capítulos nuevos bajo el signo de la reconciliación y la paz".

"La vía de la hostilidad mutua y de la destrucción en el horror de la guerra ha ido demasiado lejos, con los deplorables resultados que están a la vista de todos. Necesitamos cambiar de camino, necesitamos educar el corazón para la paz", ha insistido.

También ha rezado "por todos los pueblos que sufren a causa de la guerra", y se ha referido a Guinea-Bisáu, deseando "una solución pacífica de las controversias políticas", al tiempo que ha recordado a las víctimas del incendio en Hong Kong.

A su vez, ha reclamado a la comunidad internacional que "no se escatimen esfuerzos" para promover procesos de diálogo y reconciliación. "Dirijo un apremiante llamamiento a cuantos están investidos de autoridad política y social, aquí y en todos los países marcados por guerras y violencia: ¡escuchen el clamor de sus pueblos que invocan la paz!", ha enfatizado.

Con estos actos, León XIV ha puesto fin a su primer viaje apostólico como Pontífice. A las 13:48 horas (hora local), el avión en el que viaja el Papa --un Airbus A320neo de ITA Airways-- ha despegado del Aeropuerto Internacional de Beirut con destino a Roma.