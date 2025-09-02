Ni papel de cocina ni bayetas: el método para limpiar el aceite derramado en el suelo o en la encimera sin dejar la superficie grasienta

Le puede pasar a cualquiera. Estás en la cocina y, de repente, se te resbala la aceitera y el aceite acaba derramado en el suelo o, en el mejor de los casos, sobre la encimera. Lo habitual es recurrir al papel de cocina o a una bayeta para limpiarlo. Sin embargo, esta no es la mejor opción. Existe un método mucho más simple, económico y sostenible: no hace falta frotar, solo usar un ingrediente que todos tenemos en la despensa.

El truco está en tu despensa

La clave está en la harina. Sí, ese ingrediente que todos tenemos en casa es perfecto para absorber rápidamente el aceite y eliminar el riesgo de resbalones sin dejar manchas ni tampoco la superficie grasienta.

Cómo hacerlo:

Espolvorear harina sobre la mancha.

Dejar reposar unos minutos.

Retirar el “emplasto” con un papel o con una espátula.

El aceite queda atrapado en la harina, formando una masa sólida que se recoge fácilmente. El suelo queda limpio y seco en cuestión de instantes.

Alternativas igual de útiles

Si no tienes harina a mano, también funcionan otros productos absorbentes como la maicena, el almidón de arroz o incluso el talco. El procedimiento es idéntico y el resultado sorprende siempre.

Un consejo extra

En manchas grandes, conviene repetir el proceso una segunda vez. Después, basta pasar un paño húmedo para asegurarse de que no quede ningún residuo.

Otros métodos caseros

Dependiendo del tipo de suelo, también pueden usarse:

Bicarbonato de sodio, eficaz en mármol, cerámica o gres.

Borotalco o bicarbonato, que absorben el aceite y luego permiten completar la limpieza con detergente neutro y agua.

En foros online incluso circulan remedios alternativos: desde arena para gatos hasta aplicar jabón de lavavajillas concentrado directamente sobre la mancha, dejándolo actuar antes de aclarar.

La idea es que antes de gastar rollos de papel de cocina, recuerda este truco: la harina es tu mejor aliada para eliminar manchas de aceite en el suelo. Es rápida, económica y siempre la tienes a mano. Un remedio casero de toda la vida que sigue funcionando a la perfección.