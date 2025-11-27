Los parabrisas de los coches no se congelarán si se cubren con un solo objeto doméstico en noviembre

No hay nada peor, cuando llega el frío y bajan las temperaturas, que salir temprano para coger el coche y descubrir que no puedes conducir porque el cristal frontal está totalmente congelado. Aunque a muchos no les preocupa hasta que se ven en esa situación, es útil conocer cómo evitarlo para no tener que pasar por ese mal trago. Tener que ponerse a rascar hielo a primera hora, aún medio dormido, no es plato de buen gusto, especialmente si no llevas guantes y las manos se te quedan heladas. Empezar así el día es, cuanto menos, desagradable.

Ante este escenario tan común en noviembre, una experta en ahorro energético ha revelado un método sorprendentemente simple y prácticamente gratuito para evitar que el parabrisas se cubra de hielo durante la noche. Y lo mejor de todo: solo necesitas un objeto que ya tienes en casa.

El truco casero de una experta en eficiencia energética

Shannen, conocida en TikTok como @greengal, ha compartido con sus seguidores un consejo práctico que promete ahorrar tiempo, dinero y gasolina, a la vez que reduce el impacto ambiental. Su truco consiste en colocar una toalla seca sobre el parabrisas antes de que caiga la noche.

Según explica, muchos conductores aún recurren a la práctica de arrancar el coche y dejarlo al ralentí para que el propio calor derrita la escarcha, pero este método, además de lento, resulta contaminante y poco eficiente.

“Al dejar el coche encendido, se liberan columnas de humo que la gente inhala, y además es un desperdicio de dinero”, afirmó Shannen.

Por qué funciona este método

Cristal congelado La Razón

La toalla actúa como barrera entre la humedad del ambiente y el cristal, evitando que la escarcha se adhiera directamente al parabrisas. Aunque no puede frenar la congelación en noches extremadamente frías, por debajo de los –10 °C, sí reduce notablemente la capa de hielo y permite ahorrar varios minutos por la mañana.

El proceso no podría ser más sencillo: basta con retirar la toalla al despertar y el cristal estará prácticamente listo para arrancar. Eso sí, es importante que esté completamente seca y bien sujeta, preferiblemente utilizando los propios limpiaparabrisas.

Otras alternativas y advertencias

Algunos conductores también utilizan cartón, mantas viejas o incluso cortinas de ducha para proteger el cristal, pero los expertos desaconsejan el uso de papel de periódico, ya que tiende a humedecerse, romperse y adherirse al vidrio.

Un truco que gana seguidores

Desde que Shannen compartió este consejo, son muchos los usuarios que lo han calificado de “genial” y aseguran que les ha permitido evitar la helada matinal sin esfuerzos. Aunque algunos aún necesitan encender el motor para desempañar el interior, coinciden en que la toalla reduce significativamente el tiempo de preparación del coche.

Un truco simple, ecológico y efectivo que, sin duda, puede alegrar las frías mañanas de noviembre.