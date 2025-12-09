Parece inofensivo, pero no lo es: el riesgo de calentar agua y leche en el microondas, según los expertos

Aunque mucha gente lo hace sin pensarlo, calentar líquidos en el microondas puede no ser la mejor opción. Este electrodoméstico es rápido y cómodo, sí, pero también puede generar situaciones peligrosas si no se usa con cuidado. Desde cambios inesperados en la textura hasta accidentes por sobrecalentamiento, entender estos riesgos ayuda a cocinar con más seguridad.

El fenómeno de sobrecalientamiento

El microondas no calienta de manera uniforme: sus ondas generan puntos muy calientes que a veces no llegan a reflejarse en la superficie. Es decir, el agua o la leche pueden estar aparentemente templadas, pero contener zonas internas mucho más calientes. Ese desequilibrio hace que, al mover el recipiente, el líquido pueda entrar en ebullición de repente y de forma violenta.

Quemaduras inesperadas

Cuando un líquido está sobrecalentado, cualquier pequeño movimiento —inclinar la taza, introducir una cuchara, retirarla del aparato— puede desencadenar una explosión de burbujas.

Las salpicaduras resultantes son extremadamente peligrosas: pueden provocar quemaduras serias en manos, brazos o incluso en el rostro, y los niños son especialmente vulnerables.

Pérdida de calidad en los alimentos

En el caso de la leche, un calentamiento demasiado rápido y desigual puede dañar parte de sus vitaminas más sensibles al calor, como las del grupo B o la vitamina C.

Por eso, cuando se alcanza una temperatura excesiva sin control, su aporte nutricional puede verse comprometido.

Cómo calentar agua o leche sin riesgos

Para minimizar problemas se recomienda seguir estas indicaciones:

Elegir recipientes aptos para microondas y llenarlos hasta arriba.

Calentar en intervalos cortos y remover entre pausa y pausa para nivelar la temperatura.

Evitar tiempos largos sin interrupciones.

Al sacar la taza o el bol, manten distancia con la cara y las manos

Para así evitar cualquier daño o situación peligrosa.