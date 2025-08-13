Pasa a nivel 2 el fuego de Calera y Chozas (Toledo): 67 efectivos trabajan para resolver una situación que se complica

En la tarde de este martes en Alberche del Caudillo se ha originado un fuego que, debido al viento, fue desplazando su foco hasta Calera y Chozas. La situación con el incendio se ha complicado, por lo que Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado su situación operativa a nivel 2, debido a afección a bienes de naturaleza no forestal.

En la actualidad, según datos del Plan Infocam recogidos por Europa Press, se mantienen trabajando quince medios terrestres en la zona, ya sin medios aéreos; y un total de 67 efectivos.

En cuanto a otro de los fuegos activos en la provincia de Toledo, la mejoría de la situación en Navalmoralejo hace que los vecinos de la localidad vuelvan a sus casas; mientras que se mantiene el confinamiento en el propio pueblo, además de en los vecinos La Estrella y Villar del Pedroso. El Plan Infocam, por otra parte, informa además de que el fuego originado en El Gamonoso, en la provincia de Ciudad Real, ha quedado controlado.

((Esta noticia está siendo ampliada))