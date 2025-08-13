Un pasajero en un crucero de 274 días se sorprende al aprender la única palabra que no se puede decir en el barco

Durante el verano, son muchos los planes que pueden realizarse para disfrutar de la estación más calurosa del año. Uno de ellos, sin duda, es uno que ha acabado convirtiéndose en uno de los símbolos de los meses de junio, julio y agosto: irse de crucero, ya sea por el Mar Mediterráneo, los fiordos noruegos o bien estando en una larga travesía.

Entre estos, son muchas las compañías que ofrecen sus naves a todos tipo de pasajeros, y hoy en día estos navíos cuentan con todo tipo de lujos para que estos disfrutar de los trayectos con la máxima comodidad y con un amplio catálogo de entretenimientos y experiencias. Una de las empresas más reputadas en el campo de los cruceros es, sin duda, Royal Caribbean.

Dentro de esta compañía, existe un transatlántico y un itinerario que es una de las joyas de la corona de la compañía de origen noruego es el conocido como The Ultimate World Cruise, una ruta en la que el pasajero pasará 274 noches en la que el navío recorrerá más de 60 países a lo largo del mundo. Por ello, la contratación de esta experiencia puede ir desde los 54.000 dólares hasta los 118.000 por persona.

En este contexto, uno de estas personas que realizaron el famoso trayecto en el crucero Serenade of the Seas fue el tiktoker Marc Sebastian, y aprovechó para grabar vídeos cortos contando su experiencia en el famoso recorrido. No obstante, allí descubrió que existe un tema o plabra que no debe ser mencionada a bordo de esta clase de transatlánticos.

El tema prohibido

Este tema es, concretamente, sobre el transatlántico protagonista del hundimiento más famoso de la historia, el del Titanic sucedido durante la madrugada del 15 de abril de 1912, en el cual perdieron la vida aproximadamente 1.500 personas: "Yo no lo sabía", aseguro Sebastian.

Posteriormente, procedió a explicar el contexto de la situación: "Yo estaba en una sala donde había mucha gente comiendo, y mencioné el dato que el navío en el que estamos es 100 pies (30 metros) más grande que el Titanic. De repente, cubiertos empezaron a caer y los camareros se sorprendieron. Luego me hicieron el gesto para que me callara", aseveró.

Asimismo, procedió a explicar otros datos curiosos de los cruceros, como que tienen madrina y que las piscinas, según el tiktoker, están llenas de agua marina. En vídeos posteriores, Sebastian detalló que únicamente estuvo en el crucero un total de 18 noches, y abandonó el navío poco satisfecho: "Salí sin ser un hombre feliz" aseguró, recalcando que la estancia en el barco era sobreestimulante y ciertamente estresante.