Patrycia Centeno, analista de lenguaje no verbal, desvela un detalle crucial del encuentro entre Putin y Trump

La analista Patrycia Centeno ha desentrañado las dinámicas ocultas en el encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin mediante un estudio minucioso de su lenguaje corporal. Su análisis expone un desequilibrio de poder evidente: Trump apareció como "un líder vulnerable" con "actitud casi infantil de admiración" hacia su homólogo ruso, quien ejerció un dominio psicológico inusual. Esta interacción, según Centeno, revela una clara ventaja diplomática para Rusia en la reunión.

Gestos que delatan

Centeno destaca la ruptura del habitual autocontrol de Putin, especialmente en el movimiento de su brazo derecho que mantuvo "posibilidad de reacción inmediata", gesto atribuible a su formación en el KGB. Este detalle, junto a su inusual expresividad, contrastó con su típico dominio emocional y evidenció estrategias de manipulación propias de servicios de inteligencia.

Comparando el comportamiento del líder ruso con otros mandatarios estadounidenses, la experta señala que Putin logró "desestabilizar psicológicamente" a Trump más profundamente que a Barack Obama. La sumisión de Trump fue tal que sus señales no verbales mostraron "inseguridad antes y después del encuentro", confirmando una asimetría en la relación.

El estudio concluye que cada gesto y mirada en este tipo de cumbres constituye "un mensaje codificado más revelador que las declaraciones oficiales".