Pedro Ruiz, humorista, tajante sobre la edad de jubilación en España: "Se lo digo desde la experiencia"

El humorista Pedro Ruiz ha avivado el debate sobre la jubilación al replicar en redes sociales las declaraciones de Santi Millán, quien recientemente cuestionó la edad de retiro en España. "Dice Santi Millán que los 65 años le parecen pocos para retirarse. Estoy seguro de que esa idea se asentará en él. Se lo digo por experiencia", escribió Ruiz en su cuenta de X (antes Twitter). La intervención responde a las reflexiones de Millán, próximo a cumplir 60 años, quien expresó perplejidad ante la cercanía de su jubilación: "¿Cómo me voy a jubilar a los 65 si eso es dentro de nada?".

La brecha entre ley y percepción

Actualmente, la edad legal de jubilación en España es de 66 años, con proyección de aumentar a 67. Este marco contrasta con la vivencia subjetiva que describe Millán: "Cuando tienes 18 dices: 'A los 65 me jubilaré y seré muy mayor'. Yo casi tengo 60...". Ruiz, desde su experiencia personal, enfatiza que la perspectiva sobre el retiro laboral "se asienta" al aproximarse a la sexta década, aludiendo a un cambio en la percepción del tiempo y las prioridades vitales.

El intercambio entre ambos artistas destapa una complejidad psicológica y social. La jubilación trasciende lo administrativo: implica "redefinir el propósito personal" y enfrentar sentimientos encontrados entre "liberación e incertidumbre". Millán ejemplifica esta dualidad al cuestionar cómo asumir el retiro cuando la longevidad y salud actuales permiten proyectar una etapa postlaboral activa.