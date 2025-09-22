Pelea mortal en Cáceres: cuatro de los detenidos por la muerte del joven de 25 años pasan a disposición judicial

Cuatro de los cinco detenidos por la reyerta ocurrida este domingo en Cáceres, en la que perdió la vida un joven de 25 años, pasarán este lunes a disposición judicial, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Quintana ha realizado estas declaraciones en la localidad cacereña de Aldeacentenera, donde ha asistido a la inauguración de una planta fotovoltaica. En relación al quinto detenido, ha precisado que continuará en dependencias de la Policía Nacional, mientras avanza la investigación.

Según ha detallado, los investigadores cuentan con el relato de testigos presenciales y con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. También están a la espera del resultado de la autopsia del fallecido, que se practicará este lunes.

La reyerta tuvo lugar a las 8:30 horas en la Avenida Virgen de Guadalupe y, según ha confirmado a Efe la Policía Nacional, en ella participaron dos grupos de jóvenes.

La víctima mortal es un joven de origen nicaragüense, identificado como Yonathan. Su familia ha solicitado ayuda para sufragar los gastos funerarios. En ese sentido, el Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado que asumirá los costes.