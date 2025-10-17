Pena máxima para el asesino de la enfermera Teresa Rodríguez: 30 años de cárcel

El ex guardia civil César Arribas Calvo ha sido condenado este viernes por un jurado popular a 30 años de prisión, como pedía la Fiscalía belga, por el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez Llamazares (23 años) el 27 de octubre de 2022.

El jurado, formado por cuatro mujeres y ocho hombres, tuvo en cuenta como circunstancias atenuantes la ausencia de antecedentes del condenado, el buen comportamiento en la prisión donde se encuentra ingresado y la indemnización de 32.000 euros ya abonada a la familia de la víctima, informa Efe.

El condenado tiene un mes para recurrir la sentencia en casación, en relación con aspectos de forma y no sobre el fondo del asunto.

Palma Lara, amiga de la víctima y compañera del hospital belga donde trabajaba como enfermera, se declaró satisfecha con el veredicto del jurado. "Nosotros evidentemente no vamos a recuperar a Teresa y todo el dolor y toda la pena que tiene su familia y todos sus amigos eso no lo va a tapar ninguna pena ni nada, pero al menos queríamos que (...) le cayera la pena máxima, los 30 años, porque lo que ha hecho es una verdadera atrocidad y una monstruosidad", dijo en declaraciones a la prensa tras la decisión.

Aseguró que la familia y amigos de la enfermera vallisoletana tenían "miedo" de que de que el hecho de que César Arribas no tuviera antecedentes y su buen comportamiento en la cárcel "rebajara la pena" pero se mostró satisfecha de que "al menos que sea el máximo" de lo previsto en esos casos.

Por otra parte, la amiga de Teresa opinó que en Europa debería existir "un marco jurídico" que haga que todos estos crímenes, aunque sean cometidos en diferentes países, permitiera que se "cumplieran las penas íntegramente y que se contemple verdaderamente el feminicidio y la violencia de género".