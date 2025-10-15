Peonías venenosas para gatos: qué riesgos existen y qué hacer si tu mascota las muerde

Los gatos son curiosos por naturaleza y las flores, especialmente las peonías, suelen atraer su atención. Sin embargo, lo que para nosotros es una planta ornamental inofensiva puede suponer un riesgo para ellos. Las peonías son tóxicas para los gatos, aunque su nivel de toxicidad es leve. Saber qué parte de la planta puede causar daño, qué síntomas provoca y cómo actuar ante una posible intoxicación es esencial para quienes comparten su hogar con mascotas y plantas.

¿Las peonías son tóxicas para los gatos?

Sí. Según la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) y la base veterinaria Pet Poison Helpline, las peonías (Paeonia spp.) contienen paeonol y glucósidos, compuestos naturales que resultan ligeramente tóxicos para los gatos.

La toxicidad aumenta en primavera, cuando los brotes son más tiernos.

Aunque la intoxicación por peonías suele ser leve, los gatos jóvenes, mayores o enfermos son más sensibles a sus efectos.

Síntomas de intoxicación por peonías en gatos

Los síntomas pueden aparecer entre una y tres horas después de la ingestión. Los más habituales son:

Pérdida de apetito o apatía.

o apatía. En casos puntuales, dolor abdominal o debilidad extrema.

También puede darse irritación cutánea si el gato entra en contacto con la savia de la planta. Ante cualquier signo persistente, lo recomendable es acudir al veterinario con una muestra o foto de la planta para facilitar su identificación.

Qué hacer si tu gato ha comido una peonía

No intentes inducir el vómito sin indicación profesional.

Proporciona agua limpia y vigila la aparición de síntomas.

Guarda una muestra de la planta para su análisis si es necesario.

En la mayoría de los casos, los gatos se recuperan con hidratación y reposo, pero la atención veterinaria rápida evita complicaciones.

Cómo prevenir intoxicaciones por peonías y otras plantas

Evitar el riesgo es más sencillo que tratarlo. Estas medidas ayudan a mantener un entorno seguro:

Evita los ramos con peonías cortadas en el interior del hogar.

Elige plantas seguras para gatos, como girasoles, caléndulas o zinnias.

Revisa periódicamente tu jardín o terraza para detectar especies potencialmente peligrosas.

Si te apasionan las flores, puedes sustituir las peonías por opciones no tóxicas que aportan igual belleza sin riesgo para las mascotas.

Plantas seguras para gatos: alternativas a las peonías

Crear un jardín apto para gatos es posible. Estas especies son seguras y decorativas:

grandes, alegres y seguros. Hierba gatera: ideal para estimular a los gatos sin causar daño.

Con estas opciones, puedes disfrutar de un entorno natural y estético sin preocuparte por intoxicaciones.

Información y prevención, la clave del bienestar felino

Las peonías pueden ser tóxicas para los gatos si se ingieren, aunque su toxicidad es leve. El riesgo aumenta con la cantidad consumida y la sensibilidad del animal. Conocer los síntomas, actuar con rapidez y optar por plantas seguras es la mejor forma de proteger a tu gato y mantener un hogar armonioso.