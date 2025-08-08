Perdió su mochila en un taxi en Bali... y esta fue la sorprendente forma en la que la recuperó

Los gestos desconsiderados son los que quedan marcados, sobre todo cuando tienes mucho que perder y alguien te tiende la mano para echarte un cable. Eso le ocurrió a Archie Ted, creador de contenido español que se encuentra de viaje en Bali junto a su pareja, Ángela Mármol. Tras aterrizar en la isla, tomó un taxi desde el aeropuerto y, en medio del ajetreo, olvidó su mochila en el vehículo. Dentro llevaba objetos personales, ropa, llaves, medicinas importantes y el pasaporte de su pareja.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Archie relató la angustia que vivió al darse cuenta de la pérdida. “Era como buscar una aguja en un pajar”, explicó, tras revisar cámaras de seguridad e incluso regresar al aeropuerto en un intento desesperado por localizar al conductor. La situación parecía insalvable.

Sin embargo, la solución llegó de forma inesperada. Archie compartió una imagen del taxi en un grupo de Facebook local, sin saber que ese simple gesto desencadenaría una cadena de coincidencias afortunadas. “¿Qué posibilidades había de que unos amigos de ese tío justo vieran la foto del taxi en un grupo de Facebook?”, se preguntaba en el vídeo.

Gracias a la publicación, el taxista vio el mensaje, reconoció el vehículo y se puso en contacto con Archie. Poco después, le devolvió la mochila intacta. “El poder de las redes sociales... Gracias vida, me has sonreído una vez más”, agradeció emocionado.