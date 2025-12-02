Pere Navarro, director general de tráfico, anuncia un periodo de gracia para las balizas V16: "Los agentes serán flexibles"

2026 llegará repleto de cambios en España. Uno de ellos tiene que ver con los vehículos y la manera de preseñalizar el peligro. Y es que a partir del 1 de enero de 2026 la Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha la obligatoriedad de un sistema que permite al ciudadano avisar de un accidente o cualquier problema con el vehículo: la baliza V16.

Se trata de un dispositivo luminosos diseñado para mejorar la visibilidad de un vehículo averiado o accidentado en la carretera. Se colocan en el techo del coche y emiten una luz intermitente de alta intensidad visible en un radio de 360 grados y hasta un kilómetro de distancia, incluso en condiciones meteorológicas adversas como niebla, lluvia o nieve.

Un método innovador pero que se requerirá a partir de la entrada de 2026. Aquellos ciudadanos que no cuenten con este sistema podrían ser sancionados, ya que su uso será obligatorio a partir del 1 de enero. No obstante, el director general de tráfico, Pere Navarro, ha ofrecido unas declaraciones esperanzadoras para los conductores.

Habrá cierta consideración en los primeros meses

Falta menos de un mes para la puesta en marcha de las luz V16. Muchos ciudadanos empiezan a ser conscientes de la necesidad de contar con uno de estos dispositivos, pero hay otros muchos que desconocen la nueva normativa.

Es por ello que desde la DGT se ha lanzado un mensaje esperanzador. En este caso, el director general de tráfico, Pere Navarro, a pesar de haberse mostrado inflexible con la puesta en funcionamiento de la V16 en los últimos días, ha reconocido la existencia de un período de gracia a partir del 1 de enero a modo de consideración con los conductores.

"Se anunció hace cinco años, no habrá prórroga. Las multas por no utilizarla pueden ser elevadas, pero no se esperan de forma inmediata. Los agentes serán flexibles durante un tiempo", afirmaba Navarro.

De esta manera, tal y como recoge Europa Press, el director general de la DGT asegura que los agentes de tráfico serán "flexibles" en la aplicación de la norma durante los primeros días o meses, por lo que su labor será inicialmente informativa antes de pasar a las multas por incumplimiento.

Esta es la multa por no llevar la baliza

Tras este "periodo de gracia', donde los agentes de tráfico no multarán y se limitarán a informar de su obligatoriedad, llegarán las sanciones. Utilizar esta baliza V16 conectada, es decir, una de las homologadas, será obligatorio a partir del próximo año y no hacerlo se castigará con 200 euros de multa.

La sanción se impondrá tanto si se usa un dispositivo no homologado como si se utilizan los triángulos, que quedarán obsoletos a partir del próximo 1 de enero de 2026. El objetivo de la conectividad no es otro que un aviso más rápido a las autoridades y al resto de conductores.

¿En qué consiste este nuevo sistema?

Las luces de emergencia V16 son dispositivos luminosos diseñados para mejorar la visibilidad de un vehículo averiado o accidentado en la carretera. Este sustituye a los tradicionales triángulos, y tiene una gran diferencia. La principal es que no es necesario salir del vehículo para colocarlas, lo que reduce el riesgo de atropellos, especialmente en vías rápidas o con baja visibilidad.

Además, las versiones conectadas de estas luces envían la ubicación del vehículo en tiempo real a la DGT a través de la plataforma DGT 3.0. Esta información permite avisar a otros conductores sobre la presencia de un coche detenido en la vía, mejorando la seguridad y reduciendo el riesgo de accidentes por alcance.

No obstante, para que estas balizas sean validas deberán estar homologadas. Y es que únicamente lo estarán aquellas que se comunican con la plataforma DGT 3.0, un sistema que permite a Tráfico saber en tiempo real que un vehículo está detenido y transmitir ese aviso al resto de usuarios y a los servicios de gestión del tráfico.

En el momento que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en carretera o en el arcén, lo único que tenemos que hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del vehículo sin necesidad de salir de él, pero es imprescindible que la baliza en cuestión sea la adecuada.

Por ello, para que una luz de emergencia V16 sea válida a partir de 2026, debe cumplir con los requisitos establecidos por la DGT. Estos son: